Madagascar: BEATBOX - DO B - Un autodidacte devenu champion du monde

Originaire de Madagascar, Do B est devenu une référence mondiale dans le domaine du beatbox, spécifiquement dans la catégorie «vocal scratch».

Donald Rasolofoarison dit Do B se démarque non seulement par son talent, mais aussi par son dévouement à la maîtrise de beatbox qui est une musique vocale consistant à imiter des instruments. Sa passion pour cet art l'a poussé à apprendre par lui-même depuis 2013. Et aujourd'hui, il est sacré champion du monde de beatbox dans la catégorie «vocal scratch». Do B a commencé son voyage dans le beatbox avec une simple fascination pour une performance télévisée. « À l'âge de 15 ans, j'ai découvert des beatboxeurs à la télévision et cette expérience m'a captivé, éveillant ma curiosité. Dès lors, j'ai commencé à explorer le monde du beatbox avec ma propre voix. Sans tutoriels, je me suis inspiré en écoutant d'autres beatboxeurs, développant ainsi mes compétences et mon style unique » explique Do B. L'origine de son nom artistique, « Do B », provient de son prénom, Donald, et de la première lettre de « Beatbox ». Il a affiné son art en se documentant sur internet et en expérimentant de nouvelles approches. Au fil du temps, il a commencé à se produire sur scène, même lors d'événements gratuits. Sa détermination a attiré l'attention de producteurs, dont Coach Fidy, qui a contribué à lui obtenir des contrats.

Passionné

Pour Do B, cependant, l'objectif était de partager son talent avant tout, bien que sa passion soit devenue une source d'argent. En 2021, Do B a saisi l'opportunité d'étudier la psychiatrie en Allemagne. Cependant, même à des milliers de kilomètres de Madagascar, sa passion pour le beatbox ne s'est pas estompée. Il est devenu le vice-champion du Sud de l'Allemagne en 2022 et a décroché la 8e place en Allemagne, toujours en beatbox. Son rêve de participer au championnat du monde de beatbox est né en 2012 après avoir visionné une compétition à la télévision. Ce rêve s'est enfin concrétisé en 2023. Avec une confiance inébranlable et une performance qui a ébloui le public et les juges, Do B a remporté le titre de Champion du Monde de Beatbox Vocal Scratch. Cette réalisation exceptionnelle, a non seulement, marqué un tournant dans sa carrière, mais a également projeté Madagascar sous les feux de la rampe mondiale. « En plus du trophée, j'ai également reçu du matériel musical pour soutenir ma créativité, dont le loopstation RC 505 MK2, le microphone AKG D5, le roland voice tweaker e-4 et le microphone Shure MV7. Je crédite ma victoire à me démarquer avec mon style personnel, en particulier mon talent exceptionnel pour le vocal scratch, ma spécialité. Malgré une compétition acharnée avec des artistes d'old school, ma persévérance inébranlable et mon style unique ont été les clés de ma réussite » confie le champion du monde Do B. De retour à Madagascar en septembre, il prévoit d'organiser la 5e édition du Beatbox Battle Madagascar, un événement qu'il a créé pour encourager les talents locaux et stimuler l'intérêt pour le beatbox, et plus largement, pour le hip-hop. Au cours de cet événement, il partagera ses expériences et inspirera la nouvelle génération de beatboxeurs malgaches.