Madagascar: Aprovisionnement en carburant - La Jirama et les transporteurs discutent des impayés

Le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, confie que des négociations avaient déjà été entamées, mercredi, vis-à-vis des réclamations de l'APTH pour leurs arriérés.

Discussions bouclées. Les négociations avaient repris de plus belle entre la société nationale d'eau et d'électricité (Jirama) et les transporteurs de carburant au sein de l'Association professionnelle des transporteurs d'hydrocarbures (APTH). Une table ronde pour trouver une issue par rapport à la question sensible du paiement des arriérés que la Jirama aurait contracté auprès de ces prestataires de service.

À en croire Solo Andriamanampisoa, ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, tout a été mis en oeuvre pour trouver des solutions et un accord lors des négociations qui s'étaient déroulées, mercredi, avec l'APTH. « Comme beaucoup d'entreprises, la Jirama a des arriérés à apurer envers ses prestataires. Il y avait déjà eu des négociations et une convention vis-à-vis de l'APTH pour payer la somme convenue. Toutefois, au mois de juillet, le paiement de ces arriérés avait accusé un certain retard à cause de nouvelles difficultés auxquelles la Jirama devait faire face », explique-t-il.

Bonnes voies

D'après le MEH, les négociations avec ces prestataires sont sur de bonnes voies, l'APTH continuera, donc, à approvisionner la Jirama en carburant via les camions-citernes. « Nous nous sommes expliqués hier [mercredi, Ndlr]. Certes, il y a des sommes d'argent qui ne devraient plus être payées par la Jirama dans ces chiffres publiés dans la lettre des transporteurs, cependant, nous nous sommes convenus qu'il y a bel et bien un montant à payer vis-à-vis de nos prestataires que je remercie vivement.

À l'heure actuelle, les discussions sont bouclées et j'espère que notre collaboration avec les transporteurs continuera », avait indiqué Solo Andriamanampisoa. Lundi, vingt sociétés, prestataires de service pour l'approvisionnement en fuel de la Jirama, étaient montées au créneau pour sommer l'État de continuer à payer les arriérés qu'il doit à ces fournisseurs.