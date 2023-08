Sénégal: Mbour / Renforcement et maillage sécuritaires dans le département - Maitre Sidiki Kaba inaugure trois Brigades de proximité de la Gendarmerie

Maître Sidiki Kaba, le ministre des Forces Armées, a inauguré hier trois Brigades de proximité de la Gendarmerie nationale dont deux dans la commune de Malicounda et une dans celle de Ngaparou. Selon lui, l'option entre dans le cadre du maillage et renforcement de la sécurité dans le département, un pôle économique reposant sur le tourisme, la pêche, l'élevage et plusieurs activités connexes. Par conséquent, il a révélé que la lutte contre plusieurs fléaux, la délinquance, l'émigration clandestine et le vol de bétail interpelle tous.

Le département de Mbour, sur les 46 du pays, dispose d'une unité de Gendarmerie dans chacune de ses 16 communes, à l'exception de Nguéniène. Il a invité les populations à collaborer avec la Gendarmerie pour la réussite de sa mission. En outre, il a demandé aux gendarmes de réserver le meilleur accueil possible aux personnes qui viennent vers eux, pour des soucis et problèmes.

Le ministre des Forces Armées a loué l'engagement et la détermination de Maguette Sène, le maire de Malicounda, dans la mise en oeuvre de la volonté affichée par le gouvernement de sécuriser les biens et les personnes. Ce dernier, après la construction et l'équipement d'une Brigade de proximité, a pris l'engagement de donner un terrain pour la construction d'un logement pour le Commandant de la Brigade de proximité.

Mamadou Mbengue, le maire de Ngaparou, quant à lui, a appelé les autorités de tutelle à doter les unités de Gendarmerie, et principalement celle de sa localité, d'outils modernes pour faire face à la délinquance sous toutes ses formes.

Le Général de Corps d'Armée Moussa Fall, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, a été ovationné dans les différentes localités. Et ceci, suite à ses actions soutenues pour sécuriser les biens et les personnes.