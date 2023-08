Madagascar: Élections présidentielle - Les États-Unis offrent 2,3 milliards d'ariary

Les États-Unis contribuent à leur tour au basket fund. Mais d'autres montants seront destinés à la société civile.

4,1 milliard d'ariary, c'est le montant total de l'aide que les États-Unis d'Amérique comptent octroyer à la commission électorale nationale indépendante (CENI) pour la préparation des élections à venir, selon son ambassadrice Claire Pirangelo. 2,3 miliards d'ariary de cette somme seront versés dans le fonds commun ou le basket fund pour soutenir la tenue d'élections libres et équitables, d'après les dire de la diplomate américaine, hier, à la CENI Alarobia, aux côtés de Natasha Van Rijn, représentante résidente du programme des Nations Unis pour le développement (PNUD) et de Dama Andrianarisedo, président de la CENI. « Ces fonds faciliteront la participation inclusive de tous au processus électoral, garantiront que la CENI soit prête à organiser les élections. Ils soutiendront les formations des agents électoraux et favoriseront la sensibilisation des communautés à travers Madagas- car », a-elle déclaré. Les 1,8 milliards d'ariary dollars restant seront de leurs côtés utilisés pour soutenir les activités d'éducation civique par les organisations de la société civile. Mercredi dernier, le conseil des ministres a décrété la facilitation de l'entrée de certains matériels électoraux dont la CENI aura besoin pour organiser le prochain scrutin.

%

Procédures d'achat

Les matériels roulants, les imprimés sensibles et les urnes transparentes feront l'objet de procédures exceptionnelles de dédouanement et de passation de marché. Pour ce qui est de cette dernière démarche, la CENI doit prospecter auprès de trois fournisseurs et choisir elle-même la meilleure offre, indique le communiqué du conseil des ministres. Les procédures d'achat et d'impression des imprimés sensibles sont confiées aux partenaires du basket fund. Selon le président de la CENI, « on confie les procédures d'achat et d'impression aux partenaires du basket fund pour accélérer les travaux». Le basket fund n'est pas seulement prévu pour financer les élections mais s'élargit jusqu'en 2025, selon Natasha Van Rijn. Le basket fund s'est ouvert le 27 juin dernier avec la France et l'Union Européenne.