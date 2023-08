Sénégal: Accusé d'avoir évincé les membres de pastef du bureau municipal de la vile de Dakar - Barthélémy Dias livre sa part de vérité et tire sur Yewwi

Accusé d'avoir évincé lors de l'installation du deuxième bureau municipal de la ville de Dakar, les membres de l'ancien parti dissous, Pastef-Les Patriotes, le maire de Dakar sort du bois. Face à la presse hier, jeudi 10 août 2023, Barthélémy Dias a balayé d'un revers de main toutes les accusations portées sur sa personne. Il a déclaré que ses camarades de Pastef ont rejeté l'offre qui leur a été faite. L'édile de Dakar a également tiré sur la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi qui, sans se conformer à la charte, ont annoncé dans un communiqué la fin de leur compagnonnage avec Taxawu Sénégal.

« Nous n'avons évincé personne », rétorque le maire Barthélémy Dias, à ses détracteurs de l'ancien parti dissous de Pastef. Il soutient mordicus que ses collègues de Pastef ont boudé la séance d'installation du bureau municipal. Selon le maire de Dakar, « Le bureau municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas un jardin d'enfants. Et le conseil municipal de Dakar, ce n'est pas non plus une garderie d'enfants. Nous sommes là pour servir le peuple de Dakar. Nous avons pris l'option de servir le peuple de Dakar dans l'unité, dans la solidarité mais aussi dans la responsabilité. »

« Aujourd'hui, nos collègues de Pastef en l'occurrence Moctar Magassouma et Mme Carmeline Kassoka ont décliné les propositions qui leur ont été faites. Ils ont refusé de siéger pour le compte et le nom de Pastef », a précisé l'édile de Dakar. Et le député-maire de poursuivre : « Lors du premier bureau municipal, nous n'avons pas réussi à faire rentrer la coalition Benno Bokk Yaakaar, nous avons réussi à les convaincre dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal à venir servir et travailler pour le peuple de Dakar. Ce qu'ils ont accepté difficilement». « Et nous avons voulu être beaucoup plus ouverts. En quoi faisant ? En invitant aussi nos amis qui sont conseillers et conseillères à la ville et qui sont venus par le biais de la liste de Wallu Sénégal, du président Abdoulaye Wade. Nous avons invité M Mouhamadou Diop qui vient de la commune de Biscuiterie à bien vouloir aussi intégrer le bureau municipal de Dakar », a-t-il relevé. Pour autant, a souligné le maire de Dakar, « Ces deux postes que nos amis de Pastef ont rejetés pour des raisons qui leur sont propres, nous les avons donnés à Benno et à Wallu».

Par ailleurs, le responsable du mouvement Taxawu Sénégal, dirigé par Khalifa Sall, a aussi réagi sur le communiqué de la coalition Yewwi Askan Wi qui a annoncé la fin de leur compagnonnage. En voulant d'abord interpellé les fondateurs de la coalition, Barthélémy Dias a dit qu'il préfère rester sur l'essentiel. Cet essentiel, selon lui, « C'est que dans la charte de Yewwi Askan Wi, il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus. Ce n'est pas possible et pour toutes les décisions à la conférence des leaders». Et de poursuivre : « Comment dans le groupe des leaders, l'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré, l'autre étant injoignable et Khalifa Sall étant hors du territoire, ils se sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqué qu'ils veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée », s'interroge-t-il. Avant d'inviter à la retenue. « Je vous invite à la tenue et à la retenue. La danse des charognards ne prospérera pas. Si vous pensez que c'est en écartant certains, en vous réjouissant que d'autres soient en prison, vous puissiez être candidat pour bénéficier d'un vote, je vous dis revenez sur terre, vous êtes en politique. Vous n'êtes pas dans une bande dessinée », a prévenu l'ancien maire de la commune de Mermoz.