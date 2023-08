Sénégal: Lancement de la formation en fabrication de matériels sportifs

Dakar — L'Institut de formation aux métiers des sports (IFM) a officiellement lancé jeudi sa formation en fabrication de matériels sportifs destinée à 50 jeunes, en vue de les préparer pour les Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 à Dakar, a constaté l'APS.

"Cette formation entre dans le cadre du Projet de formation et insertion (PFI) qui est une initiative du Fonds de formation professionnelle (3FPT) qui vise l'insertion. Il a pour objectif d'anticiper sur la formation du capital humain capable de porter l'ensemble des ambitions du développement et plus particulièrement pour les Jeux olympiques de la jeunesse, (JOJ) à venir", a expliqué la directrice générale de la 3FPT, Sophie Diallo.

"Elle concerne 50 personnes dans sa phase pilote dont 21 femmes, pour un coût global de 20 millions de CFA", a-t-elle précisé, rappelant que sa direction a pu former 285.000 personnes depuis sa création.

Cette formation »va durer 45 jours en trois modules et les bénéficiaires vont être formés en matériels d'animations sportives notamment des maillots adaptés à toutes les disciplines sportives, des ballons (sauf pour celui du basket-ball) et des filets, notamment de football, de volleyball et de handball et de basketball », a déclaré l'expert formateur en matériel d'animations sportives, Ousmane Bâ.

Il a également signalé qu'il y'a 50 autres jeunes qui seront formés à Thiès avant d'exhorter les bénéficiaires à la ponctualité et à l'assiduité pour ces activités qui seront à la fois manuelles et théoriques.

%

»Nous allons développer d'autres types de renforcement de capacités non seulement pour accompagner les jeunes à saisir l'opportunité des (JOJ) en terme d'offres de formations variées et connexes que l'on pourrait développer pendant ces jeux », a dit le conseiller technique du ministre de la Formation professionnelle de l'Apprentissage et de l'Insertion, Ndiogou Sène.

Il a indiqué qu'il y'aura d'autres opportunités de formations qui concerneraient le tourisme, la guidance , l'interprétariat, l'environnement, entres autres, qui vont démarrer en 2024 pour le bénéfice des populations. Selon lui, l'ambition commune avec la team Europe initiative et le comité d'organisation des JOJ est d'accompagner les bénévoles qui seront employés pendant ces jeux.

L'ancien ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye, le directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives au sein du ministère de la jeunesse et de l'emploi, Adrien Ndiaye, ont pris part au lancement de cet événement. Balla Dièye, le représentant du comité olympique, des chefs de services départementaux de Dakar, des formateurs et des responsables et directeurs de Centres de sports ont aussi assisté à la rencontre.