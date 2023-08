Madagascar: BADMINTON - Edgard Razafindravahy gâte les badistes

A quatorze jours de l'ouverture de la onzième édition des JIOI hébergée par Madagascar du 25 aout au 3 septembre à Antananarivo, Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et ministre coach de la discipline badminton aux JIOI 2023, s'est déplacé à Vontovorona hier pour voir de plus près l'évolution des athlètes et s'enquérir de la réalité de leur vie durant le regroupement à ce jour.

Se posant en tant que Raiamandreny et bon père de famille responsable, le ministre coach de la discipline est venu pour répondre aux dernières sollicitations des athlètes et apporter des solutions concrètes pour mettre ses protégés dans des belles dispositions avant le début de la compétition. « Vous allez représenter Madagascar durant la XIe édition des Jeux des Iles. Soyez dignes et bataillez dur pour défendre les couleurs de Madagascar. Ne vous vous détournez pas de vos objectifs. Surtout, n'écoutez pas les détracteurs qui discréditent les efforts de l'état malgache qui a tout fait pour la réussite de cette onzième édition des Jeux des Iles », recommande le ministre coach.

Meilleurs traitements

Et Edgard Razafindravahy de continuer: « Lors de ma dernière visite, l'un de vos porte-paroles a demandé une indemnité de regroupement. Mon équipe et moi sommes venus ici ce jour pour répondre à vos demandes et c'est avec joie que je vous offre la somme de 300 000 ariary par tête ». Le ministre coach a encore demandé s'il y a encore des besoins immédiats des athlètes. Haja Vonjinirina Marc Alberto, capitaine de l'équipe nationale malgache a sollicité des aides en ce qui concerne les matériels nécessaires pour se mettre en bonne condition.

En réponse, Edgard Razafindravahy a tout de suite répondu qu'il prendra en charge l'importation des paires de chaussures de marque Yonex pour les 17 athlètes, des volants de compétition, des survêtements... C'est avec un cri de joie et de reconnaissance que les athlètes ont répondu au geste du ministre coach. « Nous sommes très fiers de vous avoir comme coach, monsieur le ministre. Nous promettons de batailler dur pour être dignes de votre confiance et nous donnerons le meilleur de nous-même pour nous surpasser. Nous avons reçu les meilleurs traitements ici à Vontovorona, le repas est très bon, l'endroit est très calme et nous sommes vraiment gâtés monsieur le ministre. Merci », confie le capitaine de l'équipe nationale malgache. En guise de reconnaissance, Soaniaina Tombotsoako Razanamaly, capitaine de l'équipe féminine a promis que « l'équipe nationale féminine fera tout le nécessaire pour avoir de bons résultats. Nous sommes bien gâtées et en retour, c'est à nous de répondre par de bons résultats ». Quant à l'expert chinois Lei Peng qui encadre les deux équipes nationales malgaches, il a constaté une nette évolution des athlètes malgaches. « Ils sont en nette progression physiquement et techniquement. Ils pourront créer la surprise. Nous avons encore quelques jours pour rectifier et améliorer nos jeux », conclut-il.