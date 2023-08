Madagascar: Mode enfantine - Une nouvelle enseigne française débarque dans la capitale

Une toute nouvelle enseigne de la mode enfantine française débarque dans la capitale de la Grande île. Il s'agit de Gémo Kids qui dispose désormais d'une boutique au centre commercial Akoor Digue. La marque propose des chaussures, des vêtements et des accessoires pour les enfants de 0 à 12 ans, issus de sa propre collection mais également d'autres marques reconnus mondialement dont elle détient les licences de distribution.

Il s'agit d'une filiale d'un célèbre groupe familial français déjà centenaire, le groupe Eram, qui à la base était spécialisé dans les chaussures. « Créée depuis 30 ans et disposant actuellement de plus de 440 boutiques dans le monde, Gémo se propose d'offrir une mode accessible et durable, destinée aux enfants mais également à toute la famille », explique Myriam Berri, représentante de Gémo France, venue spécialement pour l'inauguration de la nouvelle boutique qui a été ouverte officiellement hier.

Dans sa stratégie d'expansion internationale, la marque a pensé à implanter son drapeau à Madagascar, ayant perçu à Madagascar une quête de produits de qualité à prix accessible mais surtout à cause de l'attachement des Malgaches aux enfants et à l'esprit familial. D'ailleurs, l'ouverture de cette boutique pour enfant n'est qu'une première étape pour cette marque française. Une autre boutique, beaucoup plus grande, et dédiée à toute la famille cette fois-ci, est prévue ouvrir dans quelques mois. Elle sera également implantée dans le centre commercial Akoor Digue, selon les explications de Hari Randrianoavison, gestionnaire au sein de ce centre commercial.