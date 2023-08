Madagascar: CNAPS - Les banderoles retirées

La crise au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale est en train d'être complètement résolue. Le geste symbolique mettant fin à cette crise a été le démontage des banderoles placées par les manifestants sur la façade de l'immeuble d'Ampefiloha, lors du point culminant de la grève.

On n'entend plus parler de « aza atao tantely afadrakotra ny CNaPS ». Cette action découle des dialogues engagés entre le personnel de la CNaPS et le nouveau directeur général, Vimbina Rahaingonjatovo.

Ce dernier a déclaré hier qu'il est plus que jamais déterminé à gérer la CNaPS conformément à l'éthique et aux réglementations en vigueur. Il convient de rappeler que la CNaPS fonctionne désormais à 100%, ce qui réjouit les usagers. Ils peuvent enfin relancer les dossiers en retard et ainsi bénéficier de leurs droits sociaux.