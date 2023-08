Madagascar: Jeux des Îles - Judo - Boxe - Cyclisme - Haja Resampa réconforte les athlètes et techniciens

Ils s'entraînent dans de bonnes conditions et continuent activement la préparation des Jeux des Îles prévus du 25 août au 3 septembre 2023.

Tous les membres du gouvernement sont mobilisés pour apporter leur soutien aux fédérations sportives concernées par les Jeux des Iles de l'Océan Indien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, est au four et au moulin. Avant de s'envoler, hier, pour l'Ile Maurice, pour la cérémonie de passation de la flamme des jeux, le numéro Un du sport malgache a rendu visite aux athlètes dans leurs sites d'hébergement respectifs.

En tant que ministre coach des disciplines cyclisme, boxe et judo, Haja Resampa est venu réconforter et soutenir les athlètes et les techniciens en regroupement pour cette échéance régionale. « Je suis venu ici pour vous écouter, vous apporter mon soutien sans faille », a-t-il déclaré. Les cyclistes et les boxeurs sont logés au Mada Espace Hotel au By-Pass.

Le ministre a fait le déplacement pour constater de visu la réalité sur place. Les présidents de la fédération de Boxe, Herimamy Rabarisoa et du cyclisme, Jean Claude Relahy, ont manifesté leur reconnaissance à l'endroit du ministre. « Nous pouvons dire que le ministre était toujours à notre écoute depuis le début du regroupement. En dépit de ces nombreuses occupations surtout liées à cette préparation des Jeux des îles, il nous apporte toujours son soutien et reste toujours à notre écoute », nous a fait savoir, Herimamy Rabarisoa.

Tous les athlètes et les techniciens sont conscients que la première place au classement des médailles est l'objectif principal de la Grande Ile. A Ivato, à l'hôtel Asia and Africa, où sont logés les judokas, le ministre a remis des enveloppes aux athlètes et techniciens, tout comme à ceux de la boxe et du cyclisme. « Nous préparons les jeux des îles dans de bonnes conditions. Nous sommes bien logés, nous mangeons bien et surtout les conditions d'entraînement sont au top. Nous n'envisageons pas de faire rentrer comme on colporte,nous ommes prêts pour les jeux », a souligné Vola Raoelison, du judo.