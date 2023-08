Afrique: An 4 du RMDM - Marc Ravalomanana appelle au respect de la Constitution

La grande famille de l'opposition s'est réunie hier, à Bel'air, pour la célébration du quatrième anniversaire du Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara (RMDM). L'occasion pour l'ancien président, et non moins patron du RMDM, Marc Ravalomanana, de réitérer sa détermination pour la prochaine élection présidentielle.

Il a néanmoins appelé au respect de la Constitution. « Malgré les pressions et les différentes obstructions, nous n'avons pas reculé. Nous avons fait preuve de courage. Nous avons vraiment fait un "Rodobe", et maintenant, le RMDM en est à sa quatrième année d'existence », a clamé Marc Ravalomanana durant son allocution. En quatre ans, le RMDM a tout vu. Il a tenu tête au régime Rajoelina. Le RMDM s'est érigé en un véritable contre-pouvoir.

« La démocratie n'est pas la seule chose qui n'a pas été respectée dans notre pays. Nous avons constaté de nombreuses violations de la loi et de la Constitution par les dirigeants actuels », a poursuivi Marc Ravalomanana tout en indiquant que « le pays se trouve dans le gouffre et le peuple malgache s'appauvrit de plus en plus ».

Dans moins de trois mois, la population devra prendre une décision et les partisans de Dada, venus en grand nombre à Bel'air, espèrent que cette situation s'arrête. « Le temps est venu où le pouvoir doit être rendu à la population et elle choisira celui qui pourra la sauver de cette misère », a d'ailleurs soutenu Dada avant d'indiquer qu'il faut des élections propres, justes, transparentes et avec des résultats acceptés par tous.