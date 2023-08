Ile Maurice: Boxe l Championnats d'Afrique - Maurice termine au 14e rang

A l'issue des Championnats d'Afrique 2023 disputés au Cameroun du 25 juillet au 6 août, Maurice ne figure pas dans le Top 10 des meilleures nations africaines de boxe. Cette année, l'équipe termine au 14e rang juste devant celle des Seychelles. Les Comores, qui seront aux Jeux des îles (24 août au 3 septembre), terminent 20e.

C'est le Maroc qui termine en tête du classement par pays avec huit médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze. Grâce à cinq médailles d'or, six d'argent et une de bronze, la République démocratique du Congo prend la deuxième place devant l'Algérie (4 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze). Le Cameroun et le Mozambique sont aussi dans le Top 5. Le pays hôte avait raflé deux médailles d'or, deux d'argent et huit de bronze. Le Mozambique compte deux médailles d'or, deux d'argent et cinq de bronze.

Grâce à la médaille d'argent obtenue par Richarno Colin et celle de bronze de Merven Clair, Maurice est 14e. L'équipe mauricienne était composée de six autres pugilistes dont Emmanuel Antalika qui terminent en cinquième position de la catégorie des -86 kg. Fabrice Valérie (-51 kg), Kewell Frontin (-54 kg), Niven Chemben (-57 kg), Ziggy Agathe (-60 kg) et Jordy Vadamootoo (-67 kg) ont perdu en huitièmes de finale.

L'année dernière, trois boxeurs - Richarno Colin (or), Merven Clair (argent) et Ziggy Agathe (5e) - avaient participé aux Championnats d'Afrique disputés en septembre à Maputo. Cette année, treize catégories masculines et douze féminines étaient à l'affiche. Les médaillés d'or de cette compétition ont empoché USD 15 000. Une médaille d'argent valait USD 10 000 alors que les deux médaillés de bronze de chaque catégorie sont repartis avec USD 5 000 chacun.

%

L'édition 2023 des Championnats d'Afrique s'est déroulée sous la supervision du Mauricien Rajiv Rajcoomar comme délégué technique. Notre compatriote a également assumé cette responsabilité lors des Championnats d'Afrique de 2017 à Brazzaville du 18 au 25 juin et ceux de 2022 disputés du 9 au 18 septembre à Maputo au Mozambique.

Classement par pays

1. Maroc

2. République démocratique du Congo

3. Algérie

4. Cameroun

5. Mozambique

6. Afrique du Sud

7. Nigeria

8. Vert

9. Ouganda

10. Sénégal

11. Tunisie

12. Congo

13. Tanzanie

14. Maurice

15. Seychelles