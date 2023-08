Egypte: Le sultan de la communauté indienne 'Bohra' décoré de 'Wechah Al-Nil' par le président Al-Sissi

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a décerné la décoration "Wechah Al-Nil" au sultan de la communauté indienne "Bohra",Muffadal Saifuddin, en hommage à ses efforts continus en Egypte sur les plans culturel, caritatif et social.Le chef de l'Etat avait reçu le chef de cette communauté, accompagné de ses fils le Prince Ja'far Al-Sadiq, le Prince Taha Muffadal et le Prince Hussein Muffadal, en présence du Chef des renseignements généraux, Abbas Kamel.

Le président a souhaité la bienvenue à son hôte tout en louant les relations historiques entre l'Egypte et la communauté "Bohra", valorisant le rôle louable du sultan et de sa communauté dans la restauration des sanctuaires de Ahl al-bayt les proches du prophète "Mohammad" (PSL) et de mosquées historiques, selon le porte-parole de la présidence.

Il a également mis en avant les actions caritatives menées par la communauté "Bohra" en Egypte allant dans le même sens des efforts déployés par l'Etat pour moderniser le quartier du Caire historique et mettre en relief son caractère civilisationnel authentique.

Pour sa part, le sultan Muffadal Saifuddin a fait part de sa haute estime pour l'Egypte sous la direction du président Al-Sissi, louant les efforts consentis dans le pays pour conforter la citoyenneté sur la base de la tolérance religieuse et du vivre-ensemble de manière à instaurer un climat stable pour la paix sociale.

Il a également valorisé la foi du président Al-Sissi en l'importance du dialogue entre les peuples du monde, toutes confessions et ethnies confondues et de l'ouverture de l'Egypte à toutes les religions partant de sa bonne compréhension de l'Islam et des concepts religieux.

Saifuddin a également mis en exergue les réalisations accomplies en Egypte dans les divers domaines et du rôle exercé par Le Caire sur les scènes régionale et internationale, souhaitant à l'Egypte davantage de paix, de progrès et de prospérité.