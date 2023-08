Madagascar: 11ème Jeux des Îles - « Des jeux exceptionnels et grandioses », promet Andry Rajoelina

Le chef de l'Etat a inauguré hier la nouvelle tribune du stade Elgeco Plus By Pass.

« Nous sommes prêts et l'accueil de ces jeux va être manarapenitra ». C'est ce qu'a déclaré le président Andry Rajoelina hier, lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle tribune du stade Elgeco Plus By Pass. A 10 jours du coup d'envoi des 11ème Jeux des Îles de l'Océan Indien et face aux polémiques autour de l'organisation, le chef de l'Etat a tenu à rassurer l'opinion, en promettant des jeux « exceptionnels et grandioses ». « Ce seront les meilleurs jeux de tous les jeux qui se sont succédés dans l'Océan Indien », promet-il. Andry Rajoelina n'a également pas manqué de lancer un appel à la solidarité et à l'unité. « La fierté nationale, le patriotisme et la solidarité devraient primer pour accueillir cet évènement », a soutenu le chef de l'Etat qui, au passage, a déclaré : « Le football est un sport collectif, s'il y a ne serait-ce qu'un joueur qui va à contre-courant en s'allongent sur le terrain, cela portera préjudice à l'équipe et tout le monde verra qui est ce joueur. Pour ma part, je suis sûr qu'aucun joueur, ni aucun citoyen ne va à contre-courant dans l'organisation de ces Jeux des Îles car c'est l'honneur de la nation et les couleurs de Madagascar, qui sont en jeu ». Il s'agit certainement d'une allusion à Siteny Randrianasoloniaiko, président du Comité Olympique Malagasy, accusé d'oeuvrer et de manoeuvrer auprès des présidents des fédérations pour faire en sorte que l'organisation des Jeux des les soit retirée à Madagascar.

Flamme des jeux

Ce samedi, le président Andry Rajoelina se rendra à Antsiranana pour accueillir la flamme des Jeux des Îles. Une manière pour lui de démontrer son implication personnelle dans l'organisation. Cette flamme fera d'ailleurs le tour des cinq autres provinces avant d'arriver à Antananarivo lors de la cérémonie d'ouverture. « Notre objectif est que Madagascar gagne la première place lors de ces Jeux des Îles », a réitéré le numéro Un d'Iavoloha. L'Elgeco Plus stadium, inauguré hier, sera l'une des infrastructures qui vont accueillir ces jeux. C'est le deuxième stade où vont se dérouler les matchs de la discipline football, outre le Stade Barea Mahamasina. La capacité d'accueil est de 4 750 spectateurs. La nouvelle tribune est équipée d'une loge pour les invités, des vestiaires aux normes, d'une salle de projection cinéma pour visionner les matchs et/ou se divertir, mais aussi d'un escalator et un ascenseur pour faciliter la circulation des visiteurs. Le président Andry Rajoelina a félicité le président directeur général de l'Elgeco Plus, Alfred Randriamanampisoa pour cette grande réalisation. En ce qui concerne la Coupe du président, Andry Rajoelina a annoncé que mises à part les équipes finalistes qui recevront une prime spéciale, toutes les équipes participantes à ce tournoi de foot auront aussi droit à des enveloppes de la part du chef de l'Etat.