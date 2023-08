Madagascar: RN7 et RN1 - Deux morts, plusieurs blessés dans deux accidents de taxi-brousse

Un grave accident est survenu ce jeudi vers deux heures du matin à Ilempona sur la RN7, impliquant un taxi-brousse. Deux personnes ont perdu la vie et 12 autres ont été blessées. Quelques victimes se trouvent en urgence absolue, selon un bilan donné à la mi-journée. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Le taxi-brousse se serait déporté pour tenter d'éviter une voiture qui arrivait en contresens et a terminé dans une rizière. Cependant, des passagers affirment que l'accident a été causé par un excès de vitesse. Tous les blessés le sont grièvement et ont été évacués vers les hôpitaux des environs. Les forces de l'ordre se sont dépêchées sur place pour les constatations d'usage. « Le taxi-brousse a fait une embardée et s'est couché. C'était assez violent», a confié un passager. « Nous sommes tous bouleversés par cet accident absolument tragique », commente un habitué de la RN7.

Un autre accident de la route s'est produit sur la RN1. Un taxi-brousse reliant Analavory et Antananarivo s'est renversé à Miarinarivo Itasy. Quatre personnes sont gravement blessées. Selon les informations obtenues par des témoins, l'accident aurait été causé par un problème de freinage. Un dispositif de secours a été établi dans la foulée. Plusieurs personnes ont été blessées légèrement ou choquées psychologiquement. Une dizaine d'entre elles ont été transportées à l'hôpital pour des examens complémentaires. « Beaucoup de personnes meurent chaque année à Madagascar, quand on prend le volant on a sa propre vie et celle des autres entre les mains. », rappelle une source auprès des forces de l'ordre et qui appelle à la vigilance des automobilistes.