Ile Maurice: Accident mortel à La Salette - Fahad Hossein Sakib a péri sur la moto qu'il voulait acheter

On en sait un peu plus sur les deux mineurs qui ont perdu la vie dans un accident de moto à La Salette, Grand-Baie, en plein milieu de la journée de mercredi. L'un des adolescents, Fahad Hossein Sakib, est un Bangladais, âgé de 15 ans. Il est à Maurice depuis 2016 avec un permis de résidence qui expire en 2025. Sa mère est mariée à un Mauricien, habitant Port-Louis. Âgé de 15 ans, il aurait dû fêter ses 16 ans le 18 septembre.

Selon les dires de ses proches à la police, Fahad Hossein Sakib souhaitait acheter la moto et ils ignorent comment ce drame a pu se produire. L'adolescent aurait demandé à son ami Waleed Mungur, âgé aussi de 15 ans et habitant Vallée-des-Prêtres, de l'accompagner. Ce dernier, élève d'un collège de la capitale, ne s'est pas rendu en classe ce jour-là et a décidé d'aller tester la moto avec son ami.

Cependant, le malheur attendait les deux adolescents au tournant. Alors qu'ils négociaient un virage à La Salette, Fahad Hossein Sakib a perdu le contrôle de la Pulsar. Il a percuté l'avant d'une fourgonnette. Les deux mineurs ont été violemment projetés sur l'asphalte et sont morts sur le coup. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé les deux adolescents inconscients à côté de la grosse cylindrée.

Mandé sur place, le médecin du Service d'aide médicale d'urgence n'a pu que constater leur décès. L'autopsie pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin a attribué leur décès à de multiples blessures. Ayant perdu son père il y a peu, Waleed Mungur est décédé deux jours avant de célébrer ses 16 printemps, aujourd'hui.

Le conducteur de la fourgonnette, un habitant de Fond-du-Sac de 56 ans, a relaté à la police qu'il sortait de Grand-Baie et roulait en direction de The Vale lorsque le motocycliste a dépassé deux motos pour se retrouver sur sa voie, heurtant l'avant de sa fourgonnette. L'alcootest pratiqué s'est révélé négatif et il a comparu devant la justice hier. La thèse d'un rallye est également prise en considération par les enquêteurs.