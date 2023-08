Ile Maurice: Mystérieuse disparition d'un hors-bord à Mont-Choisy - L'ADSU ouvre une enquête

Une vedette avait mystérieusement disparu le 8 août. Son propriétaire a rapporté l'affaire le soir même et a consigné une déposition à la National Coast Guard de Trou-aux-Biches. L'embarcation a été retrouvée quelques heures plus tard à St-Malo, Baie-du-Tombeau. Le speed boat a-t-il été volé dans le but de mener des transactions illicites ? Toutes les pistes sont étudiées. L'Anti Drug And Smuggling Unit s'est saisie du cas.

Le propriétaire, un homme d'affaires de 38 ans, a expliqué à la police qu'il a trois bateaux de plaisance tous amarrés dans le lagon de Mont-Choisy. À 19 h 40 mardi, il a reçu un appel de son ami, l'informant qu'un des bateaux, équipé de deux moteurs, qui était à environ 25 mètres du rivage, avait disparu. Au moment où le bateau, estimé à environ Rs 1,7 M, était amarré, il y avait 140 litres d'essence et des équipements à bord. Les clés de contact étaient en sa possession. Selon l'homme d'affaires, le bateau était sécurisé par un cadenas et il a déclaré ne soupçonner personne qui aurait eu l'intention de le voler. Une fois l'alerte donnée, le bateau a été retrouvé quelques heures plus tard à St-Malo.