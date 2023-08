Madagascar: Vitrine du Vakinankaratra - Les grandes industries au rendez-vous de la 25éme édition

Comme nous l'avons déjà annoncé dans une précédente édition, la 25éme édition de la Vitrine du Vakinankaratra aura lieu sur la place de la Gare d'Antsirabe, du 31 août au 2 septembre prochain.

Comme à chaque édition, ce sera aussi le rendez-vous des grandes industries qui opèrent dans le Vakinankaratra, une région réputée non seulement pour son potentiel agricole, mais également car il s'agit de la région d'implantation des grandes unités industrielles.

Fleuron

Les nombreux visiteurs attendus à cette édition auront ainsi une fois de plus l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les classiques de l'industrie, non seulement du Vakinankaratra mais également sur le plan national. Pour ne citer, entre autres, que SOCOLAIT pour l'industrie laitière ; SACIMEM pour le tabac ; CEMENTIS pour le ciment ; STAR, le géant national de l'industrie des boissons, ou encore le groupe SOCOTA, fleuron de l'industrie textile de la région. Ces grandes industries comptent à elles seules des milliers d'emplois mais aussi des partenaires pour les petites et moyennes entreprises qui seront également massivement représentées durant la Vitrine du Vakinankaratra.

Présence massive

Ramarijaona Andrianjafy, le président du Fivondronan'ny Orinasan'i Vakinankaratra (FIOVA) prévoit en tout cas une présence massive de ses membres. « Comme chaque année, nous avons lancé une grande campagne de sensibilisation pour la participation de nos membres », a déclaré le président de ce groupement des entreprises du Vakinankaratra qui, rappelons-le, fête cette année son trentième anniversaire. En somme, une pléiade de participants est attendue à cette édition car le FIOVA par exemple compte en son sein 143 membres. Notamment, les petites et moyennes entreprises qui exploitent les ressources du Vakinankaratra comme le lait, la pomme de terre, les fruits et légumes...

%

Innovation

La Vitrine du Vakinankaratra sera également l'occasion pour les jeunes talents de l'artisanat et de l'industrie de la région d'exposer leurs talents dans le domaine de l'innovation. On y retrouvera, par exemple, un système complet de chauffage domestique fonctionnant à base de balles de riz. Ou encore les machines agricoles confectionnées par des ferrailleurs de la région. On rappelle, d'ailleurs concernant ces innovations, que cette édition de la Vitrine du Vakinankaratra est axée sur l'utilisation des ressources et des compétences locales, pour le développement.

Espace dédié

Côté logistique, « tout a été fait pour faire de cette édition, un succès », selon toujours le président du FIOVA. Chaque opérateur économique et organisme de développement aura l'occasion de faire connaître ses objectifs, ses activités, ses potentialités et perspectives. Les partenaires dont les ministères et les services déconcentrés, les collectivités territoriales décentralisées, les divers organismes pourront présenter leurs activités et les appuis qu'ils peuvent mettre à la disposition des opérateurs. Des conférences thématiques sont également prévues et les ministères, les partenaires techniques et financiers, les sponsors peuvent également proposer des thèmes aux organisateurs. Un espace couvert dédié aux rencontres des affaires sera à la disposition des opérateurs qui n'auront pas leur

propre stand sur le site. Afin notamment de leur permettre de réaliser des échanges B to B avec des partenaires ou de rencontrer les invités des autres régions et districts.