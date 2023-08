Madagascar: Surveillance maritime - Bientôt un nouveau bateau acquis par Madagascar

Le Président Andry Rajoelina a donné des instructions lors du Conseil des Ministres qu'il a dirigé mercredi dernier au palais d'Etat à Iavoloha qu'il faut accélérer les processus de l'examen de l'accord de coopération avec l'ONG Sea Shepherd ou « Berger de la Mer ».

Une fois que les détails de cet accord de coopération entre les deux parties seront finalisés, l'on peut procéder à la signature du document, a-t-on communiqué. L'objectif consiste à acquérir un nouveau bateau en vue de renforcer la surveillance maritime de la zone économique exclusive de Madagascar qui s'étend sur une superficie de 1 141 000 km². Dans le cadre de cette convention de partenariat, il a été soulevé que cette organisation non gouvernementale Sea Shepherd prendrait en charge les dépenses liées à la consommation des carburants nécessaires au bon fonctionnement de ce nouveau bateau de surveillance de pêche. En revanche, Madagascar mobilisera les ressources humaines notamment les inspecteurs de pêche et les éléments de la force de l'ordre issus de la marine nationale pour travailler à bord de ce navire. Ce qui permettra également de contribuer à l'amélioration de la gouvernance des ressources halieutiques de Madagascar, et ce, au profit des générations futures.

Protéger la faune marine

Il est à noter que cette organisation internationale dénommée le « Berger de la Mer » a pour mission de protéger et de conserver les océans ainsi que la faune marine dans le monde. Ce partenariat contribue également à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il est à rappeler que 500 à 700 bateaux provenant des quatre coins du monde naviguent dans les zones économiques exclusives de Madagascar. Certains transportent des marchandises tandis que d'autres viennent pour pêcher. Ce renforcement de la surveillance maritime contribue également à lutter contre les crimes associés tels que le trafic d'armes et de drogues ainsi que le transport des passagers clandestins, et ce, en vue de maintenir la paix.