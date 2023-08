Congo-Kinshasa: Réussite totale des IXès Jeux de la Francophonie RDC - Patrick Muyaya appelle à faire confiance à Félix Tshisekedi

Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et médias, était ce jeudi 10 août 2023 face à Jean-Marie Kasamba, sur les antennes de Télé50 pour faire le point, redevabilité oblige, sur la 9ème édition des Jeux de la Francophonie, tenus à Kinshasa du 28 juillet au 06 août dernier. Le Porte-parole du Gouvernement a dressé un bilan largement positif du déroulement de ce grand évènement sportif et culturel de la jeunesse francophone qui, d'après lui, vient prouver à suffisance, à la face du monde, que la République Démocratique du Congo, sous le leadership du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à nouveau débout.

«Le Premier ministre n'a cessé de le dire, pour nous, c'était les jeux de l'espoir et de solidarité vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de notre peuple... Il y a une difficulté que nous avons-nous-mêmes : on regarde généralement des difficultés comme des opportunités. Beaucoup pensaient que c'était les Jeux du Gouvernement et du Président. Non ! Aujourd'hui, tous ceux qui liront l'histoire des 9èmes Jeux de la Francophonie parleront du Congo. Et c'est le Congo qui a gagné. C'était un des grands succès depuis que ces compétitions ont commencé. On n'a jamais eu autant d'engouement autour du Judo, autour de la lutte qu'on en a eu à Kinshasa. C'est historique à la fois pour la Francophonie, mais aussi pour nous-mêmes... Avec le Président Tshisekedi, on ne se rend peut-être pas compte mais le pays est en train de placer des fondations. On était dans les bétons, maintenant on est dans la fondation et nous irons dans les murs », a-t-il indiqué.

Patrick Muyaya a félicité le public kinois pour la mobilisation et la discipline observée autour de ces Jeux, qui ont un impact considérable sur plan diplomatique.

« Il y a 49 ans, on n'a pas accueilli une grande compétition africaine qui pouvait nous permettre à travers les sports de montrer ce que nous sommes. La tenue de ces Jeux avait pour nous plusieurs dimensions. Il y avait justement la dimension de cette réponse en termes d'ambition parce que depuis que le Président de la République est aux commandes, la diplomatique est l'un des points sur lesquels il a consacré le plus d'énergies. Vous ne pouvez pas être le Congo avec tout ce que nous représentons comme position géostratégique, comme ressources, et ne pas être là où les grandes décisions se prennent. Par ces Jeux, on a voulu montrer que nous étions de retour dans cette grande diplomatie », a-t-il ajouté...

Les infrastructures, cadeaux du Chef de l'Etat à la jeunesse congolaise

«Vous ne pouvez pas faire la combinaison des ambitions sans trouver le choix. Vous avez vu qu'on n'a pas autant investi pour les sports depuis que ce pays est indépendant. Aujourd'hui, ce qui nous réjouit c'est de voir l'appropriation par les congolais sur les sites, qui sont devenus au fur et à mesure que les Jeux se déroulaient comme des lieux touristiques. J'ai vu des familles entières se déplacer... Le premier soir où je suis allé donner la médaille au premier athlète congolais qui a gagné, j'ai fait le pied de Pont Cabu à Tata Raphael parce qu'il n'y avait pas de circulation. J'ai vu l'image sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui posait des actes peu catholiques sur les sites de gymnase, il a été interpellé immédiatement par les congolais.

Pour nous, il n'y a pas meilleur résultat que de voir que des congolais pour qui ces investissements ont été faits dans le domaine du sport s'en approprier. Evidemment, la question principale sur laquelle nous devons répondre, c'est dans l'avenir, comment on gère... Aujourd'hui, le fait qu'on parle de changement de narratif, et le fait qu'avec cet évènement, nous avons donné une réponse à la fois aux congolais et à l'international de ce que nous sommes en réalité, je crois qu'on ne sera plus regardé de la même manière », a insisté le Porte-parole du Gouvernement, qui s'est, par ailleurs, félicité du travail abattu dans la sensibilisation des congolais pour l'appropriation de ce grande fête francophone.