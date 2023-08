Congo-Kinshasa: Première réunion du Conseil d'administration sous sa présidence , RVA - Kin-kiey Mulumba donne de nouvelles orientations

Le nouveau Conseil d'administration de la RVA s'est réuni pour la première fois le jeudi 10 août. Le ton est donné, après nomination par ordonnance présidentielle il y a quelques semaines. Le nouveau Président du Conseil d'Administration de la RVA, Prof. Kin-kiey Mulumba, a réuni ses collaborateurs afin d'harmoniser les vues et, ainsi, optimiser le rendement de cette entreprise dont l'Etat est l'unique actionnaire.

En présence de deux censeurs représentant respectivement, le Ministère du Portefeuille et celui des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, le Prof. Kin-kiey a appelé les membres du Conseil d'administration à superviser le fonctionnement de la RVA.

En effet, la RVA ayant la mission d'assurer la sécurité aérienne dans les conditions optimales, ce qui lui donne un rôle crucial dans le secteur de l'aviation civile tant au niveau national qu'international, le Conseil d'Administration se doit de rechercher et de trouver des réponses d'ordre structurel à l'effet d'accroître les investissements dédiés à la modernisation des infrastructures aéroportuaires et des équipements pour la couverture optimale de l'espace aérien congolais. Pour ce faire, le Conseil d'Administration s'est assigné plusieurs tâches notamment, définir clairement, précisément ses objectifs ; disposer des moyens intellectuels, matériels, humains ; observer les consignes déontologiques devant lui servir de balises.

%

Pour Kin-kiey Mulumba, il est important de se rappeler de 8 consignes déontologiques à défaut de tous : « la dignité, exige le respect des règles de bienséance ; la loyauté: appelle à agir pour préserver et promouvoir les intérêts de la RVA-SA et témoigner notre fidélité à l'état Actionnaire Unique; la discrétion: devoir de s'abstenir de divulguer le secret des délibérations issues des différentes réunions du Conseil d'Administrations; la solidarité: demande de développer entre les membres du Conseil d'administration un esprit d'équipe ; l'efficacité et l'efficience: la recherche de l'efficacité doit être le leitmotiv de l'exercice de notre mandat. Toutes nos actions, toutes nos décisions ou orientations n'auront de sens que quand elles seront en lien avec la capacité de produire des résultats en rapport avec les objectifs que nous nous sommes assignés. Quant à l'efficience, celle-ci nous permettra d'atteindre des résultats ou d'accomplir des progrès avec le minimum d'effort et de moyens ; la gestion du temps: son emploi va être rationnalisé pour les activités du Conseil. La ponctualité chez l'homme est un principe; la liberté de pensée et d'expression: chaque membre du Conseil d'Administration est en droit de participer activement aux débats et délibérations des réunions du Conseil d'Administration tout en respectant la pensée et l'opinion de l'autre; la collaboration; le Conseil d'Administration et la Direction Générale sont appelés à travailler dans la parfaite cohésion. Ils doivent entretenir une franche collaboration."

S'agissant des ressources financières, le Conseil d'Administration estime que l'amélioration de l'outil de production ainsi que des conditions d'exploitation aérienne n'aura qu'une incidence favorable sur la réalisation des recettes.

Aussi, le Conseil d'Administration s'est engagé à veiller à ce que « les ressources financières générées par la RVA-SA soient judicieusement utilisées pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise grâce au renforcement de ses capacités techniques et opérationnelles ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et du personnel. »

Par ailleurs, tout en lançant un appel à la mobilisation aux autres membres du Conseil d'administration en vue de gagner le pari de modernisation des infrastructures aéroportuaires ainsi que d'optimiser la sécurité de la navigation aérienne et la sûreté aéronautique, Kin-kiey Mulumba s'est engagé lui-même à favoriser des relations apaisées entre les deux organes dirigeants de la société, à savoir : le Conseil d'Administration et la Direction Générale.

Il ya lieu de noter que, outre le discours du PCA, cette réunion a comporté, entre autres, la présentation des états des lieux de la RVA, la visite d'inspection de différentes entités de la RVA ainsi que la projection du projet de construction de l'aérogare définitive de l'aéroport international de N'Djili.