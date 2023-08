Tunisie: Bonne fête à nous !

Dans deux jours, les femmes tunisiennes célèbrent leur fête. Avant cela, que de chemin parcouru en Tunisie et dans le monde. C'était en 1910, lorsque l'Internationale socialiste, l'organisation qui regroupait les partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes du monde, réunie à Copenhague, au Danemark, décide d'instaurer une journée des femmes pour favoriser leur droit de vote.

Il faudra attendre jusqu'en 1975 pour que l'Organisation des Nations unies commence à célébrer la Journée internationale des femmes, le 8 mars. Celle qu'on désigne désormais par Journée internationale des droits des femmes est devenue un grand moment pour dénoncer les discriminations et les violences faites aux femmes. C'est aussi le rendez-vous annuel où les femmes et les hommes se réunissent par le biais d'organismes locaux et internationaux pour évaluer les nouveaux acquis et trouver des solutions aux difficultés et inégalités qui persistent.

Pour les Tunisiennes, cette fête en cache une autre. Tout le monde connaît l'histoire. Mais pour avoir constitué un tournant décisif dans la vie des femmes tunisiennes, voire arabes, nous la reprenons inlassablement. Cette histoire est liée de manière intrinsèque à la promulgation du Code du statut personnel, un certain 13 août 1956. Une série de lois progressistes qui avait instauré l'égalité entre l'homme et la femme dans de nombreux domaines. Le CSP restera l'un des actes de bravoure du Premier ministre d'alors, Habib Bourguiba, cinq mois seulement après la proclamation de l'indépendance, le 20 mars 1956. Le 13 août a été adopté dans le calendrier des célébrations nationales, comme date phare pour rendre hommage aux Tunisiennes.

Si l'on ne peut nier les avancées notoires de la promotion et la protection des droits des femmes en Tunisie, il n'en demeure pas moins qu'à la manière d'une marée qui monte et qui descend, ces droits avancent, font du surplace ou carrément reculent, selon l'époque et selon le bon vouloir des gouvernants. De fait, les inégalités persistent entre les femmes et les hommes, dans la société et dans le monde du travail. En politique, les femmes sont désormais largement sous-représentées. Ainsi, les droits des femmes ne sont jamais acquis, alertait, en son temps, la philosophe française Simone de Beauvoir. Alors, bonne fête à nous et le combat continue !