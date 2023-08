Madagascar: Football - Défi amical - Victoire des Barea 3 à 0 sur l'Elgeco Plus

Quatrième victoire d'affilée en quatre matchs joués. Les Barea de Madagascar se sont imposés sur une victoire nette de 3 buts à rien lors d'un match de défi amical contre l'Elgeco Plus, hier, au stade By-pass, après l'inauguration des nouvelles infrastructures du stade. Dès la deuxième minute de jeu, Rado qui évolue avec l'AS Fanalamanga, a ouvert la marque pour les Barea. Les protégés de Felix Rôrô ont continué leur pressing tout terrain en imposant toujours leur jeu. A la fin de la première période, le score était de 1 but à 0 en faveur du Barea. En retour du vestiaire, Tony et Berajo ont creusé l'écart en marquant le deuxième et troisième but. Tsiry Kely et ses coéquipiers ont pu prendre leur revanche face à la bande à Safidy. Les Barea qui sont en pleine préparation en vue de la XI édition des Jeux des Îles, du 25 août au 3 septembre, à domicile.

En outre, la formation de l'Elgeco Plus préparera de leur part la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). La délégation malgache sera prévue quitter la Grande Île ce mardi. Nina et ses coéquipiers vont affronter d'entrée au premier tour de la phase préliminaire, l'équipe de la Gaborone United, club Botswanais, ce 19 août. Tous les joueurs sont en bonne forme et prêts à défendre l'honneur de Madagascar malgré la défaite contre les Barea. Notons que quatre joueurs, dont Nina, Tony, Doddy et Datsiry ont été parmi les présélectionnés du coach Rôrô. Pourtant, ces joueurs cadres partiront avec la sélection des oranges à Botswana.