Tunisie: Pourquoi - La pollution dans le milieu urbain

On reproche aux municipalités, souvent, et avec juste raison, les tas de déchets et d'ordures qui jonchent les artères des villes et villages provoquant ainsi la dégradation de l'environnement. Mais on oublie que le citoyen, par son comportement irresponsable, est impliqué dans cette situation désastreuse.

Et quand on dit impliqué c'est peu dire.

Le citoyen, non seulement, ne participe jamais aux travaux de nettoyage quand il y a des campagnes organisées par des associations bénévoles mais, de plus, est un grand pollueur. Ainsi, malgré que des containers et des corbeilles sont disséminés partout, il jette par terre ses mégots, ses gobelets et tout ce dont il veut se débarrasser. Le plus drôle dans tout ça c'est qu'il est le premier à se plaindre de la saleté et de la pollution.