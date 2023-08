Madagascar: Santé bucco-dentaire - Un dentiste pour 20 000 habitants à Madagascar

Madagascar fait face à un manque cruel d'odonto-stomatologiste. Le nombre de dentistes en service est estimé à 1 000 sur tout le territoire national.

Le nombre d'odonto-stomatologiste en service à Madagascar n'arrive pas à couvrir les besoins de la population. Il n'y en a qu'un seul dentiste pour 20 000 habitants si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un odonto-stomatologiste pour 10 000 habitants. L'Institut d'Odonto-Stomatologie Tropicale de Madagascar (IOSTM), le seul établissement qui dispense des formations pour devenir des odonto-stomatologistes, se trouve à Mahajanga mais ne dispose pas non plus d'infrastructures pouvant accueillir un grand nombre d'étudiants. Il fait aussi face à un manque d'effectifs d'enseignants, à la vétusté de certains équipements et matériels.

« Fondé en 1977, l'IOSTM célèbre actuellement ses 45 années d'existence. 1 428 odonto-stomatologistes ont été formés dans cet établissement mais selon les estimations, il n'y a que 1 000 qui sont en exercice sur tout le territoire national. En moyenne, on compte 30 étudiants par promotion mais certains d'entre eux ont quitté la Grande Ile pour exercer à l'étranger, ce qui explique également ce manque d'effectif », selon le Pr Jeannot Randrianarivony , directeur de l'IOSTM. Mis à part les ressortissants malgaches, des étrangers comme les Maliens, les Camerounais, les Sénégalais ou encore les Comoriens viennent également se former auprès de cet établissement.

La majorité de la population néglige encore la santé bucco-dentaire. C'est dans cette optique que l'IOSTM organise des opérations d'extractions dentaires gratuites avec ses sortants. Cette action a déjà débuté au mois de juillet dans trois communes, se trouvant le long de la RN4, elle a concerné 254 patients, si, mardi dernier, 59 personnes ont pu en bénéficier lors de la journée de célébration des 45 années de l'IOSTM. Des actions de sensibilisation ontégalement été organisées pour encourager les citoyens à ne pas négliger leur hygiène dentaire, ne serait-ce que pour le choix des dentifrices.

C'est dans ce sens que le dentifrice Formula a répondu à l'appel de l'IOSTM pour appuyer cette action de sensibilisation. « Formula respecte les normes requises en matière de brosse à dent et de dentifrice. Parfois prise à la légère, la santé bucco-dentaire est pourtant à la base de la santé globale et la négliger entraîne des conséquences sur l'ensemble du corps », explique Vatosoa Rajaonarison, de Formula. L'inauguration d'une bibliothèque ainsi que la remise de fauteuil dentaire et d'une radiographie par l'ONG Well International figurent parmi les faits marquants de cette célébration, sans oublier les événements sportifs et culturels.