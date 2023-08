Congo-Kinshasa: IXès Jeux de la Francophonie, Isidore Kwandja se dit satisfait !

«Je pense que ceux qui se sont désistés doivent peut-être regretter de ne pas avoir donné l'occasion à leurs jeunes athlètes de venir compétir.»

Lors d'une interview accordée à la Radio Canada le lundi 7 août, Isidore Kwandja, Directeur National des Jeux de la Francophonie, a déclaré que les IXès Jeux de la Francophonie à Kinshasa ont été d'un grand succès.

Parlant des péripéties auxquelles il a fait face à la tête du comité organisateur, Isidore Kwandja est revenu sur les hésitations de beaucoup de pays à envoyer leurs athlètes et artistes à Kinshasa : «Quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de gens qui nous donnaient une chance parce que nous n'avions pas d'infrastructures mais on a dû travailler dur avec l'accompagnement de l'OIF qui nous a envoyé quelques experts avec lesquels nous avons travaillé, le gouvernement a mis les moyens dans la mesure du possible, nous avons dû construire en une année et demi et avons terminé la veille des Jeux ; c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'hésitations d'un certain nombre des pays mais à la fin des Jeux, je me rends compte qu'il y avait plus de peur que de mal parce que toutes les craintes que nous avions, même pour la sécurité, même pour la santé tout s'est passé correctement. »

L'une des plus grandes craintes qui ont même été rapportées au gouvernement était sur le plan sécuritaire. Selon Isidore Kwandja, un important dispositif de sécurité avait été mis en place sur tous les sites, y compris le village des Jeux où l'accès était filtré : «en dépit du nombre important des gens qui étaient dans les gymnases, nous n'avons déploré aucun incident majeur. »

Il a tout de même déploré le désistement de certains pays car leurs jeunes athlètes se sont entrainés des mois et des mois mais n'ont pas participé finalement.

Revenant sur l'absence de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, il a expliqué la position de la RDC : « Il n'y a qu'elle-même qui peut expliquer les raisons de son absence car la position de la RDC a toujours été claire, en tant que pays hôte, nous ne pouvions pas inviter l'organisateur ; ce que le gouvernement congolais a fait c'est donner des instructions pour que l'ambassade de la RDC à Paris octroie le visa à la Secrétaire générale. Elle a préféré se faire représenter par l'administrative qui, par ailleurs, a livré un excellent discours mobilisateur pour la jeunesse congolaise. »

En outre, Isidore Kwandja préfère célébrer cette prouesse accomplie par les Congolais qui non seulement se sont appropriés l'événement mais ont également fait preuve d'une incroyable hospitalité dont témoigne la plupart des athlètes étrangers.

Qui est Isidore Kwandja ?

PARCOURS UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL

Isidore KWANDJA NGEMBO est actuellement Directeur du Comité National des IXes Jeux de la Francophonie. Doctorant (Ph.D.) en Philosophie Recherche interdisciplinaire en enjeux sociaux contemporains, offert par les Facultés des Sciences humaines, de Théologie, de Philosophie et de Droit canonique de l'Université Saint-Paul d'Ottawa, au Canada. Sujet de thèse : « Principe responsabilité de Hans Jonas appliqué aux défis climatiques : Analyse comparée du principe des responsabilités communes mais différenciées »

Maîtrise ès arts (M.A.) en Science politique et Relations internationales, École d'études politiques, Université d'Ottawa, Canada.

Maîtrise (M.A.P.), profil professionnel, en Analyse des politiques publiques, École nationale d'administration publique, Québec-Canada.

Master de spécialisation en droit international des droits de l'homme, Université catholique de Louvain et Université Saint-Louis de Bruxelles, Belgique.

Master de spécialisation en Études du développement, Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Université catholique de Louvain, Belgique.

Diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.), profil gestionnaire, en Management public, École nationale d'administration publique, Québec-Canada.

Diplôme d'études supérieures (D.E.S.) en Éthique publique, Faculté de philosophie, Université Saint-Paul d'Ottawa, Canada.

Certificat d'études supérieures en Coopération au développement, Université libre de Bruxelles, Belgique.

FORMATION SPÉCIALISÉE EN DROIT INTERNATIONAL:

Certificat en Droit international public, Académie de droit international de La Haye Pays-Bas

Certificat en Droit international de l'environnement, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, UNITAR-Genève.

Certificat en Droit international humanitaire, Comité international de la Croix-Rouge, Belgique

Certificat en Droit international et droit comparé des droits de l'homme (Protection internationale des droits des victimes), Institut International des droits de l'homme, Strasbourg, France.

Certificat en Droit international et droit comparé des droits de l'homme (Droit à l'éducation), Institut International des droits de l'homme, Strasbourg, France.

Certificat en droit international et droit comparé des droits de l'homme (Migrations de populations), Institut International des droits de l'homme, Strasbourg, France.

Certificat d'enseignement aux droits de l'homme, Centre international d'enseignement des droits de l'homme dans les universités, Strasbourg, France.

Certificat de formation en éducation aux droits humains, EQUITAS-Centre international de formation aux droits humains, Montréal, Canada.

Certificat de formation en droits humains (Diversité et droits de la personne), Centre québécois de formation des jeunes en droits humains, Montréal, Canada.

Certificat de formation en analyse comparative entre les sexes+ (ACS+), un outil d'analyse des inégalités complexes à prendre en compte dans l'élaboration des politiques publiques pour faire progresser l'égalité des sexes, Ministère de la Condition féminine du Canada.

Cours d'introduction aux affaires internationales et à la diplomatie, Institut canadien du service extérieur, Ministère des Affaires mondiales Canada.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

Isidore KWANDJA NGEMBO est actuellement Directeur du National des IXes Jeux de la Francophonie. Les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisports et un ensemble de concours culturels, en épreuves individuelles ou par équipes, organisés par le Comité international des Jeux de la Francophonie et le Comité national des Jeux de la Francophonie sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie.

Isidore KWANDJA NGEMBO a été Conseiller à la Direction Afrique centrale et occidentale au Ministère des Affaires Étrangères et Commerce International du Canada, chargé des dossiers de six pays d'Afrique centrale : Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe et Tchad. Il a contribué naturellement à l'approfondissement des relations bilatérales avec les pays membres de la sous-région d'Afrique centrale réunis au sein de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC), notamment sur les questions de lutte contre les changements climatiques, de droits de la personne, de la gestion de ressources naturelles, du maintien et consolidation de la paix, et de l'intégration économique sous-régionale.

Il a été notamment Analyste des politiques publiques à la direction des Affaires Internationales du Ministère de l'Environnement et Changement Climatique du Canada, chargé d'analyse des politiques environnementales de dix pays membres de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) : Angola, Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe et Tchad, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, conserver et gérer de façon durable les écosystèmes forestiers du Bassin du Congo, pendant la Facilitation canadienne pour la mise en oeuvre de la Feuille de route du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC). A ce titre, il a participé notamment à la COP22, communément appelée Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à Marrakech.

Spécialisé en Management des organisations publiques, Gestion axées sur les résultats et Réforme des administrations publiques, Isidore KWANDJA NGEMBO a également travaillé comme Analyste des politiques publiques dans plusieurs autres ministères du gouvernement fédéral du Canada ci-dessous :Ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Ministère des affaires étrangères et Commerce international du Canada; Ministère de l'Environnement et Changement climatique du Canada; Ministère du Patrimoine canadien; Ministère d'Emploi et Développement social du Canada; Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada; Ministère de Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada); Statistique Canada; Bibliothèque et Archives Canada; Commission canadienne des droits de la personne

Avant d'intégrer la Fonction publique fédérale du Canada, Isidore KWANDJA NGEMBO a oeuvré pour différentes ONG internationales belges et canadiennes:

Développement et Paix, ONG de développement international de l'Église catholique du Canada, pour faire la promotion du droit à un environnement sain « Agissons pour des compagnies minières responsables », Canada

Louvain Coopération, ONG internationale belge située dans la cité universitaire de Louvain-la-Neuve, Belgique

Univers santé Wallonie, ASBL de l'Université catholique de Louvain pour la promotion de la santé en milieu universitaire, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgique

Centre tricontinental (CETRI), Centre d'études, de publications, de documentation et d'éducation permanente sur le développement et les rapports Nord-Sud, Louvain-la-Neuve, Belgique.

ACTIVITÉS PUBLIQUES INTERNATIONALES

En 2016, Isidore KWANDJA NGEMBO ambitionnait le poste de Secrétaire général adjoint de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC), une organisation qu'il connaît bien de par ses responsabilités antérieures et pour laquelle il a voulu apporter ses connaissances et son expertise notamment sur les questions liées aux changements climatiques et pour sensibiliser la communauté internationale à la nécessité de contribuer massivement à la préservation du patrimoine naturel du Bassin du Congo et de sa diversité biologique, pour le bien de générations actuelles et futures. Malheureusement, sa candidature n'avait pas été endossée par la République démocratique du Congo, son pays d'origine.

Très proche de l'ancienne Gouverneure générale du Canada, Madame Michaëlle Jean, alors Secrétaire générale de la Francophonie, Isidore KWANDJA NGEMBO a été mandaté notamment comme expert en droits de l'homme et analyste politique pour l'observation des élections présidentielles de novembre 2016 en Haïti.

En 2017, Isidore KWANDJA NGEMBO a été mandaté pour le suivi du processus électoral en République Démocratique du Congo, le plus grand pays francophone, dans le cadre de l'accompagnement de l'OIF pour des élections présidentielles transparentes et apaisées. A ce titre, il a effectué des missions en RDC, pour rencontrer les plus hautes autorités politiques et institutionnelles, les responsables de la police nationale et de services de sécurité, les membres de la société civile, les responsables de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), pour s'assurer de la bonne tenue des élections présidentielles de 2018, qui ont marquées une alternance pacifique du pouvoir en RDC.

PUBLICATIONS :

Isidore KWANDJA NGEMBO est auteur du livre : Régime international des droits de l'homme à l'épreuve du climat : cas de l'État Insulaire des Maldives, aux Éditions universitaires européennes en 2019.

Fin connaisseur de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Isidore KWANDJA NGEMBO a publié, de 2012 à ce jour, plus d'une cinquantaine d'articles spécialement sur la Francophonie, dans les grands Journaux du monde francophone.

De plus, il a publié plus d'une centaine d'autres articles dans les grands journaux canadiens, français, belges, suisses et africains. Ses sujets de prédilection sont notamment, la réforme des Administrations publiques, la Francophonie internationale, les Droits de la personne, la Diplomatie, les Relations internationales, l'Environnement, les questions liées aux changements climatiques et la Politique africaine.

En septembre 2015, Isidore KWANDJA NGEMBO a été finaliste du concours international de journalisme sur les enjeux du développement durable « OBJECTIF 2030 », organiser par l'OIF à New York, en marge du Sommet spécial des Nations Unies sur les objectifs de développe