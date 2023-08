Afrique Australe: Un économiste prédit des résultats positifs du Corridor de Lobito dans la SADC

Lobito (Angola) — L'investissement de l'État angolais dans le Corridor de Lobito aura des effets positifs grâce à la capacité technique et à l'expérience des entreprises du consortium qui a remporté l'appel d'offres pour son exploration, a estimé, ce jeudi, l'économiste Henrique Pascoal.

Il s'agit des entreprises Trafigura, Vecturis et Mota-Engil, qui composent le consortium appelé Lobito Atlântic Railway, déjà en activité depuis le 4 juillet, date de la signature de la concession des services ferroviaires et logistiques, avec le ministère des Transports.

Cet accord vise à exploiter et à entretenir la ligne ferroviaire du chemin de fer de Benguela (CFB), de Lobito (Benguela) à Luau (Moxico), afin de rationaliser le transport de marchandises entre l'océan Atlantique et les mines de cuivre et de cobalt de la République démocratique République du Congo et de la Zambie.

Henrique Pascoal a souligné que de la part de l'État angolais, le projet était fonctionnel depuis un certain temps, mais s'est dit préoccupé par le temps nécessaire pour transporter les marchandises de l'Angola vers ces pays et vice versa.

Pour lui, le facteur temps est fondamental. Il défend le besoin de trains, tant pour les marchandises qu'urbains, plus rapides, plus précis et avec des horaires qui vont selon les besoins des populations.

« En regardant notre train urbain, ce serait bien de raccourcir le temps de trajet. Nous avons beaucoup de gens qui vivent à Cubal ou Ganda qui travaillent à Lobito ou Benguela et à la fin de la journée, ils seraient de retour chez eux », a-t-il suggéré.

L'économiste a également évoqué l'incompatibilité entre les lignes ferroviaires en Angola et au Congo, une préoccupation exprimée depuis un certain temps par le conseil d'administration du CFB. De ce fait, les convois n'atteignent que la frontière de la RD Congo.

Selon lui, cette situation entraîne des retards dans les programmes de transport de marchandises, il est donc nécessaire que les États concernés résolvent le problème au plus vite.

Il a également parlé de l'importance de l'aéroport international de Catumbela pour le corridor de Lobito, affirmant que "le retard dans sa certification compromet sérieusement les aspirations des citoyens".

« C'est une infrastructure allouée au corridor de Lobito, qui va desservir toute la région sud et si elle ne fonctionne pas, cela entraînera des contraintes. Des hommes d'affaires d'autres pays ont l'intention de venir directement dans la province de Benguela pour prospecter et investir dans leurs entreprises », a-t-il expliqué.

En revanche, selon lui, le secteur du tourisme ne dépendrait pas uniquement des petits navires de croisière et des touristes voyageant sur le train Rovos Rail, mais de ceux qui viendraient passer leurs vacances sur le territoire national.

"Le secteur hôtelier augmenterait ses revenus et par conséquent l'Etat gagnerait aussi sur les impôts", a-t-il ajouté.

Lors de la visite d'hommes politiques et d'hommes d'affaires de la Zambie et de la RDC aux infrastructures pétrolières, il s'est justifié par le fait que l'Angola est le deuxième producteur de pétrole en Afrique, une situation qui suscite beaucoup d'intérêt pour l'approvisionnement de ce produit à ces pays.

La Zambie, par exemple, a exprimé la nécessité de construire une branche ferroviaire pour relier l'Angola à ce pays, à partir de la ville angolaise de Luacano, dans la province de Moxico, une situation confirmée par le président de la République, João Lourenço

A cet effet, son président Hakainde Hichilema était dans province de Benguela, où il a visité la raffinerie de Lobito, également connue sous le nom de Sonaref.

Pour l'économiste, l'État angolais pourrait en profiter pour explorer d'autres valences, car l'Angola possède des terres arables, de l'eau et de l'énergie qu'il pourrait vendre à ces pays et apporter des rendements importants à son économie.

"Nous pourrions utiliser notre agriculture pour approvisionner ces pays enclavés en production nationale, comme le font l'Afrique du Sud ou la Namibie", a-t-il déclaré.

Le corridor de Lobito est transnational, traversant l'Afrique australe. Il s'affirme comme l'un des principaux axes de circulation des matières premières, des produits et des marchandises, non seulement à l'intérieur des pays qu'il traverse, mais surtout en raison de la connexion qu'il établit avec le marché international à travers le port de Lobito, qui assure une pourcentage élevé du volume du commerce international dans la région de la SADC.