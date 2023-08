Angola: Formigas do Cazenga honorent les angolais - Vera Daves

Luanda — Le projet de l'école Formigas do Cazenga, dans cette même municipalité de la province de Luanda, a beaucoup contribué à l'intégration des jeunes par le sport, a déclaré mercredi la ministre des Finances, Vera Daves.

La gouvernante a fait cette déclaration lors d'une visite au centre susmentionné, où elle a offert du matériel sportif et scolaire, comme des ballons et des livres, pour aider les enfants et les jeunes, qui évoluent dans cette institution de formation académique et d'apprentissage, principalement en basket-ball.

Sur place, la ministre a réitéré l'importance de soutenir le club, en raison du travail que l'école Formigas do Cazenga fait, en faveur des enfants, non seulement du point de vue de la culture, mais aussi de l'amour du sport.

La transmission des valeurs et un sentiment d'appartenance à la communauté, les résultats positifs obtenus par les élèves de l'école Formigas do Cazenga, ont également été évoqués par la responsable des finances.

Elle a expliqué que l'on peut, sans crainte de se tromper, dire que c'est un projet dont beaucoup d'Angolais sont très fiers. Par conséquent, nous devons essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre à son développement.

Elle a ajouté que le ministère des Finances est très honoré de pouvoir soutenir l'école Formigas do Cazenga, qui a beaucoup fait pour la communauté.

A son tour, le président du Club Escola Formigas do Cazenga, Ngouabi Salvador, a salué la disponibilité de la ministre des Finances, Vera Daves, qui a prévu une heure et demie pour donner une conférence aux enfants et jeunes qui évoluent au centre.

S'adressant à l'ANGOP, il a considéré qu'il s'agit d'un grand geste de la titulaire du portefeuille des finances du pays, au profit des enfants et de tous ceux qui travaillent sur le projet au profit de la communauté, remerciant l'illustre personnage, qui a parlé de sa carrière durant son séjour à l'école.

Ce n'est pas le seul soutien que l'école a déjà reçu, en juillet 2021, un mémorandum a été signé entre l'ambassade de France en Angola, l'Agence française de développement et Formigas do Cazenga.

Cette convention, qui comprenait, outre la formation des entraîneurs à distance, la fourniture de matériel sportif, couvrait également la réfection du terrain de sport, la peinture du sol et dix autres paniers de basket.

La même action a eu lieu à l'occasion de la venue de l'ancienne star de la NBA, le Français Tony Parker, en Angola, où il a fraternisé avec environ 300 enfants de l'association.

Dans le cadre de la coopération avec l'illustre figure européenne, la jeune basketteuse angolaise Sara Caetano, a bénéficié d'une bourse pour étudier et pratiquer le sport à l'académie Tony Parker, en France.

La joueuse en question a déjà participé à l'équipe nationale des jeunes, et a récemment été appelée à représenter l'Angola dans l'équipe féminine senior, au Championnat d'Afrique de ce sport (Afro-basket), au Rwanda.

Le projet, qui a formé d'autres joueurs, a également des équipes qui participent à des compétitions régulières.