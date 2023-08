Angola: Un entrepreneur technologique japonais veut investir dans les zones rurales

Luanda — Le président de la start-up japonaise "Ark Edge Space", Fukuyo Takayoshi, a annoncé mercredi son intention d'investir dans le secteur technologique en Angola, notamment dans la gestion des ressources naturelles et l'exploration minière dans les zones rurales.

"Nous construisons un réseau satellite pour la gestion des ressources naturelles et l'exploration minière, donc dans un premier temps, nous voulons commencer à investir dans les zones rurales de l'Angola", a déclaré l'homme d'affaires lors du forum entre investisseurs angolais et japonais, qui s'est tenu le même jour au Musée de la Monnaie, à Luanda.

L'entrepreneur, qui fait partie d'une délégation de 20 hommes d'affaires japonais, s'est dit très heureux de participer à la réunion d'affaires en Angola, car il a l'intention d'investir dans le secteur technologique.

Selon Fukuyo Takayoshi, « il est convaincu que l'Angola est un pays très puissant pour investir et qu'en plus de l'or, il possède de nombreux métaux rares ».

La réunion visait à créer un bon environnement pour une plus grande collaboration commerciale entre l'Angola et le Japon.

À son tour, la femme d'affaires angolaise, directrice exécutive de BayQi, Fátima Almeida, qui a assisté à la réunion avec des hommes d'affaires japonais, a déclaré que le pays offre des conditions techniques pour garantir les paiements électroniques entre les entreprises angolaises et japonaises qui ont l'intention d'investir sur le marché national.

S'adressant à la presse, en marge de la réunion d'affaires entre Angolais et Japonais, elle a souligné qu'en matière de paiements électroniques, il y a la sécurité, car le marché et la banque sont très évolués.

Fátima Almeida a souligné que le pays travaille avec la meilleure sécurité possible, BayQi ayant une infrastructure super sécurisée et des politiques de cyber-sécurité, répondant aux exigences de la Banque nationale d'Angola (BNA).

En ce qui concerne la rencontre entre des hommes d'affaires angolais et japonais, l'entreprise l'a considérée comme positive, car elle a permis d'échanger des contacts et de savoir comment les entreprises peuvent établir des partenariats.

Concernant les relations entre les deux pays, les données disponibles indiquent qu'entre 2020 et 2022, les exportations angolaises vers le Japon ont été fixées à 108 millions de dollars américains et les importations à 489 millions de dollars américains, avec une balance commerciale de 380 millions de dollars américains défavorable à l'Angola.

Au centre de ces transactions commerciales, de la part de l'Angola, se trouvent les exportations de pétrole brut, de gaz propane et butane, et les importations de véhicules, de pièces automobiles, de matériel de transport, de machines, d'appareils électroménagers, de plastique, de caoutchouc, de fer et d'acier.

La coopération entre l'Angola et le Japon a commencé en 1988 en tant qu'aide d'urgence, via l'UNICEF, où plus tard, le Japon a commencé à fournir une assistance dans les domaines du déminage, de la réintégration sociale des anciens soldats et de la réintégration des réfugiés.