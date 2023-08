Angola: Les recettes municipales augmentent de 500 % avec la décentralisation administrative

Lubango (Angola) — Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Réforme de l'État, Dionísio Manuel da Fonseca, a révélé jeudi, à Lubango, dans la province de Huíla, qu'avec la décentralisation administrative, les recettes municipales sont passées de trois millions à plus de 18 milliards en cinq ans, ce qui représente une augmentation de 500 pour cent.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de la quatrième édition de la Foire des Municipalités et des Villes d'Angola (FMCA) et de la 9e édition du Forum connexe, le gouvernant a précisé qu'avec l'impact de ces mesures, les revenus locaux sont impressionnants, car selon le ministère des Finances, en 2017, les totaux locaux déclarés étaient de trois millions 842 mille 384 kwanzas et en 2022, ils sont passés à 18 milliards 597 millions 568 mille.

Il a également déclaré qu'avec l'institutionnalisation de la FMCA, l'administration de l'Etat a connu une nouvelle dynamique, qui mérite une attention particulière de la part du Président de la République, des gouverneurs de province et des administrateurs municipaux.

« Les chiffres sont encourageants et nous incitent à faire marcher cette municipalisation, sûre et ferme, car elle sera triomphale, puisque 3,92 mandats de transfert des gouvernorats provinciaux aux administrations municipales ont déjà été effectués, 10 services de licences qui ne se font plus par les organes centraux et a commencé à être faite par les locaux », a-t-il souligné.

Cette dynamique, selon le ministre qui chapeaute l'organisation de l'événement, a été possible parce que les organes de l'administration centrale de l'Etat, notamment les départements ministériels, épousent la devise « La vie se fait dans les municipalités» et ont compris que les administrations la déconcentration résout les problèmes des gens, augmente la production et assure la sécurité alimentaire.

Il a rappelé que l'événement qui réunit tous les corps de l'administration de l'Etat en est à sa dixième année, mais c'est la première fois qu'il a lieu à l'occasion de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local.

Les municipalités, selon le gouvernant, peuvent contribuer encore plus au produit intérieur avec ce processus en cours.

Quant à la foire elle-même, le ministre a noté que l'événement a créé 1 327 emplois temporaires et 100 % d'occupation dans les hôtels de Huila, car 128 exposants privés, 18 gouvernorats provinciaux et 164 municipalités sont présents dans l'espace de 15 000 mètres carrés.

A son tour, lors de l'accueil des visiteurs, le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, a déclaré que la ville de Lubango ouvre ses portes pour recevoir les visiteurs avec enthousiasme et que la foire et le forum des municipalités sont un véritable reflet de la diversité et de la potentialité de l'Angola.

Il a indiqué que c'est un événement qui ouvre des opportunités de partager des expériences et de découvrir des projets innovants, en espérant que les visiteurs exploreront la ville, vivront des expériences et emporteront des souvenirs.