Ile Maurice: Rodrigues - Le PMSD mobilise ses troupes

La visite à Rodrigues cette semaine du leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, n'est pas anodine. Les deux députés de la 21e circonscription auront un rôle déterminant dans l'éventualité d'un hung parliament après les élections générales.

La campagne électorale est bien lancée à Maurice, mais à Rodrigues, il n'y a aucune action pour mobiliser l'électorat, sauf les manifestations ou conférences de presse de l'Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR). L'état-major du PMSD nie que la visite à Rodrigues avait pour but de justement lancer la campagne. Le secrétaire-général du parti, Mamad Khodabaccus, a affirmé qu'ils ont rencontré les membres du PMSD-Rodrigues. «Nous avons voulu réorganiser notre équipe. Il fallait aussi faire un suivi avec elle. C'est pour cette raison que nous étions dans l'île», maintient-il. Cependant, il reste évasif quand on lui demande s'ils y étaient pour établir une stratégie en marge des prochaines élections. «Il a été prouvé aux élections générales de 2019 que le PMSD était le deuxième plus grand parti de Rodrigues. Je suppose que maintenant nous venons de surpasser l'OPR pour devenir le plus grand parti.»

Lors de la visite, Xavier-Luc Duval a eu plusieurs réunions avec des cadres du PMSD-Rodrigues notamment le commissaire de l'Agriculture, Louis-Ange Perrine. Il s'est également entretenu avec le chef commissaire adjoint, Franceau Grandcourt, et le chef commissaire, Johnson Roussety. «La réunion s'est bien passée», a déclaré ce dernier, qui ajoute cependant qu'aucune stratégie commune n'a été décidée pour la prochaine campagne électorale. Un plan commun, dit-il, sera décidé au sein de l'alliance de libération en temps et lieu. Cette alliance est composée de l'Union pour le peuple de Rodrigues, du Front patriotique rodriguais, du Mouvement Militant Rodriguais, du PMSD-Rodrigues et le Muvman Independantis Rodriguais (MIR).

Depuis les dernières élections régionales, cette alliance a connu quelques secousses internes. L'élu du MIR, Justar Tolbize, avait tenu un discours à l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR) lors des débats sur une motion de blâme de l'opposition. Sa position n'avait guère plu aux élus du gouvernement. L'OPR en a profité pour faire croire qu'il y avait des désaccords entre les différents partis de cette alliance. Elle a aussi fait croire que Johnson Roussety ne comptait pas céder son siège à Franceau Grandcourt selon l'accord électoral. Cependant, Mamade Khodabaccus affirme que cet accord sera respecté.

Autre constat, le séjour de Xavier-Luc Duval survient un mois après la visite privée de Pravind Jugnauth à Rodrigues. Le chef du gouvernement avait rendu visite à Serge Clair, l'ancien leader de l'OPR, accompagné de Francisco François son successeur, mais il n'en avait même pas informé l'ARR. Ce faisant, l'électorat rodriguais a compris que le Premier ministre soutient l'OPR. Lors de la visite du leader de l'opposition aux membres du gouvernement de Rodrigues, Xavier-Luc Duval leur a passé un message. La nouvelle alliance de l'opposition compte soutenir le gouvernement régional après une éventuelle victoire aux élections générales.