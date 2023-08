Ile Maurice: Administrations régionales - Le conseil de district de Grand-Port se dit victime de boycott

Une vidéo circulée dans la soirée de mercredi montrant le ministre des Infrastructures publiques, Bobby Hurreeram, s'en prendre, à travers son portable, à un préposé du conseil district de Grand-Port crée la polémique. Le ministre reproche surtout au conseil de district de négliger un terrain de football de Mahébourg jonché de matelas dans un coin et des filets déchirés.

Interrogé, le président du conseil de district de Grand-Port, Ravi Jangi, déplore que le ministre ait voulu jeter le blâme sur sa gestion. Il soutient que la veille, la compagnie Atics avait procédé au nettoyage du terrain, comme elle le fait régulièrement. «C'est un terrain qui n'est pas clôturé et si des personnes ont jeté des matelas dans la soirée de mardi, le conseil de district ne peut être tenu responsable.»

Il ajoute que c'est un vieux terrain converti en un terrain synthétique par la National Development Unit (NDU). «Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les voisins qui ont protesté à cause des jurons lancés par certains qui viennent y jouer au foot. Nous avons demandé de faire enlever l'éclairage afin d'évite que des personnes viennent jouer au foot à la tombée de la nuit.»

En ce qui concerne les filets déchirés, Ravi Jangi soutient que cela a été causé par les branches d'un arbre. «Nous avons demandé que cet arbre soit élagué, mais nous n'avons reçu aucune réponse de la part de la NDU. Nous avons du personnel pour effectuer ce genre de travail.»

D'ailleurs, dit-il, ce conseil de district est systématiquement boycotté par le gouvernement central. «Nous ne recevons pas de budget de développement et nous ne pouvons lancer aucun projet. Le budget qui nous est alloué est juste pour payer les salariés et faire rouler les véhicules comme les camions de ramassage d'ordures, par exemple.»

Ravi Jangi parle aussi d'autres tentatives de boycotter le conseil de district. «Il y a deux jours, la National Land Transport Authority (NTLA) a mis sous scellé un camion élévateur utilisé pour changer des ampoules sur les routes.» Il souligne que le camion a été acquis auprès de la compagnie Iframac, il y a six mois, avec un certificat d'aptitude (certificate of fitness). Mercredi, un préposé de la NTLA est venu mettre le camion sous scellés et a récupéré le certificat, sans nous donner d'explications. «Les seules informations que nous avons c'est que le camion est trop long. Pourtant dans les autres conseils de district, on utilise le même type de camion élévateur.»

Interrogé, un employé de la compagnie Iframac a indiqué qu'il n'est pas en mesure de nous fournir des détails et que tout est discuté entre la compagnie et le conseil de district qui a acquis le véhicule au coût de Rs 5 millions. La compagnie nous a confirmé que des véhicules similaires ont été livrés à d'autres conseils de district. Nous avons sollicité la NTLA afin de savoir pour quelle raison elle a mis sous scellés ce véhicule, mais nous n'avons obtenu aucune réponse.

Rappelons que Ravi Jangi est considéré comme un proche du Parti travailliste. A deux reprises, il y a eu des motions de blâme pour qu'il quitte la présidence du conseil de district, mais à chaque fois, il a bénéficié du soutien d'une majorité de conseillers.

Savanne: le nouveau quartier général du conseil prêt avant décembre

Depuis la séparation des conseils de district de Grand-Port et Savanne, le quartier général de ce dernier a été aménagé dans un village hall avec toutes les difficultés que cela représente pour le personnel. Narainsamy Seeneevassen, qui est redevenu président du conseil après six mois, succédant à Ravin Jugurnauth, a indiqué que le nouveau siège du conseil sera prêt avant décembre. «C'est un bâtiment flambant neuf, situé sur un terrain de trois arpents à Souillac. Le coût du bâtiment est estimé à Rs 125 millions.» Cette nouvelle infrastructure permettra aux 294 membres du personnel de travailler dans plus d'espace et les camions de ramassage d'ordures de même que d'autres véhicules du conseil de district auront plus d'espace pour se garer. Narainsamy Seeneevassen soutient aussi qu'une des priorités du conseil de district est de construire des drains.