Sénégal: A Dakar, un peintre de 18 ans expose des tableaux d'art « pleins d'inspiration » pour la jeunesse

Dakar — André Augustin Devergé, un jeune peintre franco-sénégalais de 18 ans, expose ses tableaux au Grand Théâtre de Dakar dans le but d'inspirer et d'inciter, à travers son art, la jeunesse à croire en ses rêves.

Au Grand Théâtre de Dakar, plusieurs tableaux renvoient à la nature, à la mer entre autres thématiques abordées par cette exposition suivie d'un vernissage. D'autres tableaux plus évocateurs, renvoient à des autoportraits de l'auteur, aux battements du cœur ou encore au défoulement de l'esprit.

»J'ai décidé de m'exposer moi-même et d'exposer mon art, en vue d'inspirer les jeunes et de leur montrer que leur rêve peut être une réalité et qu'ils peuvent se permettre de le faire », a-t-il déclaré à des journalistes.

Chevelure blonde et abondante, le jeune peintre s'emmitoufle dans une chemise rayée de dessins. Dynamique et visiblement enthousiaste pour sa première exposition à l'âge de 18 ans seulement, André Augustin Devergé explique son option et sa passion pour les arts qui lui ont permis de « sortir du stress lié à l'épreuve du baccalauréat ».

Ce métier qu'il a embrassé en janvier dernier, lui permet de s'évader. « C'est une façon pour moi de m'échapper à travers mon art, sans pour autant oublier mes études », a expliqué le jeune artiste.

Evoquant ses œuvres, il a insisté sur son autoportrait qui a été fait dans le but de « se refléter soi-même, de voir nos défauts, nos qualités à l'état pur et vrai ».

« Dans ma technique artistique, je reste dans tout ce qui est fluide. Je fais confiance à mon cœur, ma main, mon talent, je ne me force pas une technique précise. Je me laisse aller et guider par mon art et mon instinct », a-t-il fait valoir sur un ton empreint de conviction et de foi.

Ces tableaux réalisés avec un fond noir, rouge, bleu ou blanc, portent des images précises qui renvoient à des réalités de la vie, à des choses et des découvertes qui incitent le public à la réflexion et à une prise de conscience.

Pour cet artiste qui s'inspire des œuvres de l'artiste sénégalais Kalidou Kassé et celles de l'américain Jean Michel-Basquiat, l'exposition au Grand théâtre de Dakar constitue le lancement d'une carrière dans le monde des arts plastiques.

« Je compte continuer mes études en art plastique à La Sorbonne en France et poursuivre mon art coûte que coûte », a déclaré André Augustin Devergé, la tête pleine de rêves et d'ambitions.