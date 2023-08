Afrique: Accès au financement du fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique - 16 projets retenus sur 56 soumis

Le fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique a accordé des financements pour une valeur globale de 300 millions de francs à 16 projets conduits par des chercheurs sénégalais. La cérémonie de signature de convention et de remise des chèques a eu lieu hier, jeudi, à l'université de Diamniadio sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Moussa Baldé.

Ils sont 16 chercheurs ou équipes de chercheurs à être éligibles au financement de leurs projets de recherches par le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique (FIRST), pour un montant global de 300 millions. Un fonds mis en place par l'Etat pour donner un nouvel élan à la recherche mais aussi à en faire un levier du développement économique et social du pays et au-delà même, du continent africain. Cela conformément aux objectifs de l'Union africaine, à travers sa stratégie décennale pour la science, la technologie et l'innovation (STI) en Afrique (STISA-2024).

Une stratégie faisant partie de l'Agenda 2063, qui place les STI au cœur du développement social et économique de l'Afrique. C'est dans cette dynamique qu'au Sénégal et au lendemain des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur, le chef de de l'Etat avait annoncé 11 mesures phares pour donner un nouveau souffle à l'enseignement supérieur et à la recherche comme moteur de développement économique et social de premier plan. « En 2014, la 23ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine adoptait la Stratégie décennale de l'UA pour la science, la technologie et l'innovation (STI) en Afrique (STISA-2024).

Cette Stratégie fait partie de l'Agenda 2063, qui place les STI au cœur du développement social et économique de l'Afrique », a rappelé le ministre Moussa Baldé. C'est en phase avec cette initiative de la conférence des chef d'Etats de l'Union Africaine que l'Etat du Sénégal a mis en place un fonds qui prend entièrement en charge le financement de la STI. Ce fonds entièrement assuré par le budget de l'Etat est destiné à financer les projets de recherche élaborés par des équipes appartenant à une ou plusieurs institutions dans les domaines prioritaires définis par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Pour cette édition 2023, les 16 projets qui sont retenus sont orientés dans les domaines divers tels que la sécurité alimentaire, l'environnement, la santé, le numérique, le changement climatique, l'agriculture et la gestion des ressources naturelles. « Après la remise par le Chef de l'Etat au mois d'Avril dernier d'un important lot d'équipements modernes de recherche destinés aux laboratoires pour un montant de 52 milliards, mon département va procéder ce matin à la remise de chèques destinés à des chercheurs méritants pour un montant global de 300 millions, matérialisant ainsi notre volonté de répondre à la politique nationale qui demande de donner un nouvel élan à la recherche et l'innovation», a annoncé le ministre Moussa Baldé. Avec ces financements dont les montants sont compris entre 14 et 20 millions pour des durées entre 02 et 03 ans, les chercheurs espèrent pouvoir apporter des solutions aux problèmes auxquels sont confrontées les populations dans les différents domaines concernées.