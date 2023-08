Cote d'Ivoire: Le pays cité comme référence en matière d'état civil

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a présidé le 10 août 2023, la 6ème édition de la Journée africaine de l'état civil, à Grand Bassam, rapporte le Cicg. Cette année, les débats ont porté sur le thème retenu est : « L'opportunité d'accroître la couverture nationale et d'améliorer la qualité et l'actualité des données grâce à la numérisation des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil ».

A la tribune, il a dit que grâce à l’action menée depuis quelques temps, la Côte d’Ivoire devient effectivement une référence en matière d'état civil, si bien qu’en termes de statistiques, nous sommes à ce jour à un taux de déclaration des naissances qui avoisine 56%.

Conscient de la nécessité d’améliorer ce taux, Vagondo Diomandé a dit qu’il est «important de pouvoir mettre en place une politique de numérisation de l'état civil qui mettra à l’abri dont le matériel est souvent vandalisé». « La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la dynamique de rendre plus crédibles les actes administratifs qui sont délivrés », a-t-il expliqué.

M. Diomandé a engagé les maires, les leaders communautaires, les chefs et guides religieux à inculquer à leurs populations le réflexe de l'identification « parce que nous allons aujourd’hui vers une dynamique qui permet à chaque citoyen, à travers le numéro national d’identification unique, d’avoir accès à tous les services de l’Etat ».

A l’occasion, rapporte la source, Anne Sophie Ledin, au nom du représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire, a salué les avancées du pays en matière de renforcement de l'état civil.

Un bon en avant constaté depuis 2018 avec l’adoption d’une nouvelle loi relative à l’état civil, ainsi qu’une loi instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, d’établissement d’identité et de transcription d’actes de naissance, ainsi que l’utilisation de procédés électroniques.

Tout en relevant que le pays vise un taux d’enregistrement de 75% à l’horizon 2030, la représentante de l’Unicef a réitéré l’engagement de son institution à accompagner l’Etat de Côte d’Ivoire pour la réussite de la modernisation du système d’état civil.

La célébration de la 6ème édition de la Journée africaine de l'état civil a été marquée par la remise de matériels et de véhicules à l'Office national de l'état civil et de l'identification (Oneci). Il s’agit, notamment d’un scanner grand modèle qui va pouvoir scanner tous les registres automatiquement, de matériel informatique et de trois véhicules. « Ce scanner va permettre que les anciens et nouveaux registres de naissance soient numérisés », s’est félicité le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, Ago Christian Kodia.