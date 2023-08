Afrique de l'Ouest: La Gambie lance sa toute première politique nationale de défense

Le Président Adama Barrow a inauguré hier la toute première politique de défense nationale du pays depuis son indépendance en 1965.

L'inauguration de la toute première politique de défense nationale s'inscrit dans le cadre du programme de Réforme du Secteur de la Sécurité initiée par le gouvernement actuel en 2017.

Le dirigeant gambien a déclaré lors de la cérémonie de lancement: « Cet événement est une nouvelle étape dans l'histoire du secteur de la sécurité en Gambie. C'est un moment historique pour nous, car nous sommes réunis ici pour inaugurer la toute première politique de défense nationale du pays, et ce, depuis l'obtention de l'indépendance en 1965. Cela mérite des célébrations. »

La conférence, tenue au Centre de Conférence Sir Dawda Kairaba Jawara, a réuni des ministres, des législateurs, des chefs de service et des membres du corps diplomatique, entre autres.

Le président Barrow a soutenu que la « politique de défense est fondée sur le caractère sacré de la souveraineté du pays, les intérêts nationaux, les valeurs fondamentales et l'engagement en faveur d'un ordre mondial favorable et d'une sécurité régionale forte et stable. »

%

« Comme vous vous en souviendrez, lorsque j'ai pris la présidence de ce pays en 2017, j'ai lancé un appel pour une évaluation du secteur de la sécurité. L'objectif visait la conduite d'une analyse des opportunités existantes et des défis à relever dans le pays concernant la fourniture de services de sécurité responsables, transparents, professionnels, apolitiques et soucieux de la sécurité et du bien-être du peuple. »

« En réponse à cet appel, la CEDEAO et l'Union Européenne ont aidé mon gouvernement à revoir l'architecture de notre secteur de la sécurité. Les résultats de cet exercice ont nécessité et entraîné l'élaboration de la Stratégie de Réforme du Secteur de la Sécurité, de la Politique de Sécurité Nationale, de la Stratégie de Sécurité Nationale et la création de l'Office de la Sécurité Nationale. Je leur exprime ma sincère appréciation et ma gratitude pour leur prompte et rapide réponse. »

Le président Barrow a ajouté : « Compte tenu des efforts conjoints déployés pour élaborer la Politique et la Stratégie de Sécurité Nationale du pays, le secteur de la sécurité, en particulier, doit également être félicité pour les progrès accomplis jusqu'à ce jour. Les fonctions qui leur ont été confiées ont fourni un vaste cadre contextuel à partir duquel a été élaborée la politique de défense que nous lançons aujourd'hui. »

Cette évolution, a-t-il poursuivi, montre clairement que mon gouvernement accorde un énorme intérêt aux réformes du secteur de la sécurité dans le cadre de son programme de développement. « Notre engagement en faveur des réformes est une reconnaissance du fait que, sans la sécurité, la paix et la stabilité, la croissance économique est impossible. »

La Politique de Défense Nationale, a-t-il déclaré, fait partie des recommandations concernant le programme de réforme du secteur de la sécurité et découle de la nécessité d'évaluer de manière critique le secteur de la défense et d'en souligner les faiblesses, les forces et les opportunités.

« L'objectif de cette entreprise est la transformation des Forces Armées de la Gambie en une armée hautement professionnelle, bien entraînée et disciplinée, capable de répondre aux besoins du pays, grâce à la fourniture efficace et efficiente de services de sécurité, et ce, sous la supervision d'une administration civile et démocratique.

« Assurer la défense et la sécurité est une entreprise complexe ; par conséquent, nous ne pouvons ignorer, sous-estimer ou minimiser les menaces en matière de sécurité. Il est donc essentiel de déterminer nos priorités nationales et d'adopter des politiques adéquates et appropriées. »

La préservation de l'intégrité et de la souveraineté de la Gambie, a-t-il ajouté, nécessite l'engagement de tous les citoyens, et pas seulement des forces armées. « Si la défense du pays relève de la responsabilité des forces de sécurité, l'obligation de veiller à ce que le secteur de la sécurité puisse faire face à nos défis en matière de sécurité relève de la responsabilité nationale. »

"I most sincerely thank the Government of the United Kingdom, through the British High Commission in The Gambia, for not only providing financial support to develop the policy document, but also providing a technical expert to guide the drafting process. In the same vein, my profound gratitude and appreciation go to the drafting team and staff of the Ministry of Defence for a job well done."

« Je remercie très sincèrement le gouvernement du Royaume-Uni, par l'intermédiaire du Haut-Commissariat britannique en Gambie, qui a non seulement apporté un soutien financier à l'élaboration du document de politique générale, mais a également fourni un expert technique pour guider le processus de rédaction. Dans le même ordre d'idées, ma profonde gratitude et mon appréciation vont à l'équipe de rédaction et au personnel du ministère de la défense pour un travail bien fait. »

Il a exhorté le ministère de la défense à assumer l'entière responsabilité du processus de mise en oeuvre de la politique et à veiller à ce que les résultats tant attendus des réformes dans le secteur de la défense soient atteints. « Le gouvernement continuera à oeuvrer pour le renforcement et le développement des capacités des forces armées et à promouvoir la sensibilisation à la sécurité et le patriotisme parmi les citoyens du pays. »

L'ambassadeur des États-Unis rend une visite de réciprocité à l'Imam Ratib à Banjul