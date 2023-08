Togo: L'Académie Digitale Numérique (ADN) s'ouvre à ses premiers apprenants (Voir l'annonce)

Les choses se précisent à l'ADN (Académie Digitale Numérique) de la Commune de Golfe 1. Au travers d'un communiqué, cette académie, initiative de la Mairie de la Commune de Golfe 1 (Bè Afédomé) qui se veut une fabrique sociale et inclusive du numérique par excellence lance un recrutement de ses apprenants. Les critères et formalités à remplir pour faire son entrée à l'académie sont à découvrir dans le communiqué.

Pour information, l'ADN a pour mission de « faire émerger dans le monde du numérique des talents constitués de profil très variés : des jeunes entrant dans la vie active, anciens décrocheurs dans une démarche de réinsertion, salariés souhaitant évoluer ou se reconvertir, femmes, enfants, ... ». Entre autres objectifs, on en retient ceux de « Former : Proposer des formations intensives et gratuites aux métiers du numérique pour permettre l'insertion de profils de demandeurs d'emploi peu représentés dans le numérique », « l'Insertion Professionnelle : Suivre nos formés pour leur insertion professionnelle et la sécurisation de leur parcours professionnel », « Transformer : Guide les entreprises dans leur transformation digitale en accompagnant la reconversion des employés et leur montée en compétence sur le numérique », « D'Accompagner : Equiper les acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire de solutions numériques pour décupler leur impact social » et « D'Inclure : Investir les territoires marginalisés et s'adresser aux publics éloignés de la formation et/ou de l'emploi pour devenir les talents de demain ».

Soucieuse de l'employabilité et de la réduction du taux de chômage au sein de sa population, la Mairie de la commune du Golfe 1 Bè - Apédomé créée une académie de formation inclusive, gratuite aux métiers innovants du numérique.

GOLFE 1 offre une formation gratuite en codage informatique à sa population en particulier et à celle du grand Lomé en général.

Pour être candidat (e) :

🔹Être Togolais (e) de 17 à 30 ans

🔹Avoir au moins le niveau BAC 1

🔹Aucun prérequis technique exigé

🔹Forte motivation éprouvée

🔹Avoir une réelle appétence pour le numérique

🔷Aimer travailler en équipe et sous pression

🔹Être capable de travailler en autonomie