Afrique: Edition Lakalita - Femme et roman au cœur d'une résidence d'écriture inédite

La maison d'édition Lakalita, sous l'égide de l'Espace Lakalita, invite les auteures de fiction, spécialement le roman, à soumettre leurs candidatures pour sa résidence d'écriture 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 1er septembre.

Cette opportunité s'adresse à toute auteure africaine, sans restriction d'âge, résidant ou non sur le continent et ayant un projet d'écriture de roman en chantier. La disponibilité à la période de la résidence visée et la participation aux activités prévues lors du séjour sont également d'autres critères qui s'imposent aux candidates.

Ainsi, en marge des inscriptions, chaque candidate est invitée à fournir une lettre de motivation, une présentation du projet d'écriture en maximum une page, avec des extraits au minimum dix pages. A cela s'ajoutent le curriculum vitae avec bibliographie, le texte de la dernière œuvre publiée, lue ou jouée dans un contexte professionnel.

« L'espace Lakalita et les éditions Lakalita s'assureront d'évaluer toutes les candidatures et de sélectionner une candidature francophone et féminine. La résidence de l'espace Lakalita, à Ouagadougou, accueillera une auteure africaine ou de la diaspora sur une période de trente jours », a précisé la maison d'édition dans un communiqué.

La résidence prévue du 1er au 31 mars 2024 privilégiera l'écriture en solitaire et des ateliers d'écriture. Également, des moments d'échanges et de lecture des textes en groupe dans les lycées, à l'université et dans les sites culturels. En termes de prise en charge, la résidence de l'espace Lakalita promet d'offrir à la lauréate, entre autres, le transport, l'hébergement, toutes les commodités ainsi qu'une bourse d'écriture de 500. 000 FCFA et la publication de son manuscrit aux éditions Lakalita.

Rappelons que la date limite de candidature est fixée au 1er septembre.