Congo-Brazzaville: Bal de fin d'année - Rassembler les jeunes autour des activités culturelles

L'entrepreneur congolais, Dilane Tary-Wilder, entend organiser le 19 août à Brazzaville une fête culturelle baptisée « Bal de fin d'année » en vue de rassembler les jeunes autour des activités culturelles.

Dans une interview accordée aux Dépêches du Bassin du Congo, Tary-Wilder a laissé entendre que ce banquet culturel vise également à redorer l'image de la jeunesse congolaise devant leurs aînés. « Nos aînés ont tendance à penser que tous les jeunes se ressemblent. Ils se disent que tous nous sommes irresponsables, vaniteux, vandales et peut-être même vauriens. Mais c'est une erreur ! Nous souhaitons lever cette équivoque en organisant ce bal de fin d'année », a-t-il laissé entendre.

En plus, ce festin culturel permettra de mettre en lumière quelques jeunes talents de la musique et de la comédie congolaise. « Plusieurs jeunes congolais ont du talent. Ils ont besoin d'aide. Ils attendent donc le coup de pouce venant de la part de leurs aînés ou des autorités », a plaidé l'entrepreneur. « Je suis persuadé que cette jeunesse a beaucoup à offrir si et seulement si on leur tendait la main. Ce soutien leur permettrait de réaliser quelques-uns de leurs projets », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, plusieurs activités sont prévues au cours de ce bal, à savoir des prestations des humoristes, pour détendre les convives et les spectateurs, un défilé de mode permettant d'exposer des produits « made in Congo » ainsi qu'un concert qui sera donné par des musiciens chevronnés et quelques jeunes talents, a poursuivi Dilane Tary-Wilder.

Notons que ce bal de fin d'année, avec sa kyrielle d'activités, sera précédé d'un match de gala qui se jouera le 12 août. Cette rencontre rassemblera des jeunes congolais qui ont préalablement été invités par les organisateurs.