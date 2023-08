Congo-Brazzaville: Vie associative - La Génération Sympathie-Ampathie organise une marche sportive

La Génération Sympathie-Ampathie du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) va organiser une marche sportive le 12 août dans la ville capitale. Plusieurs autres mutuelles sœurs y participeront afin de garantir une bonne santé aux membres et sympathisants.

« Les enjeux de cette marche sont à placer dans la célébration des 10 ans de la mutuelle. Nous avons programmé plusieurs activités, à savoir le don de sang, une campagne de lutte contre l'insalubrité au CHU-B et la marche sportive », a indiqué Gradelph Nayanda Mantéto, assistant sanitaire en anesthésie-réanimation. Cette marche partira de l'avenue des hôtels jusqu'à la mairie centrale en passant par la Case de Gaulle, la Corniche sud de Brazzaville pour déboucher sur le carrefour de l'avenue Fulbert-Youlou à Matour, dans le 1er arrondissement de Brazzaville. « Et la date du 12 août a été retenue parce que le Congo va célébrer les 63 ans de son indépendance. Nous avons pensé faire d'une pierre deux coups, puisque nous projetons également les préparatifs de nos 10 ans d'existence », a expliqué l'assistant Nayanda.

En effet, la Génération Sympathie-Ampathie a été créée après le constat selon lequel les populations appellent le CHU-B par un mouroir. Il y avait un souci lié à la réception et à la prise en charge des malades. Ce qui pose ainsi un problème de sympathie et d'ampathie. C'est pourquoi parmi ses missions, il y a celle de promouvoir ces deux valeurs, comme le recommandent l'éthique et la déontologie, et l'entraide entre les mutualistes avant de s'ouvrir à d'autres hôpitaux de la ville capitale et de l'intérieur du pays. Jusqu'à ce jour, elle ne regroupe que les agents du CHU.

« Mais pour cette marche, il y aura d'autres membres volontaires qui ne sont pas du personnel du CHU et qui ont le statut de consultants », a précisé Gradelph Nayanda Mantéto qui rappelle que le sport garantit la santé. Grâce à son apport, il prévient les AVC, la tension en régulant la glycémie et guérit du diabète. Il a conclu en invitant les gens à la pratique régulière du sport s'ils veulent être en bonne santé. « Il ne faut pas seulement bien manger. Et même ce que l'homme consomme, doit être éliminé par le sport », a déclaré l'assistant.