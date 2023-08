Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Edifier les entrepreneurs sur l'obtention des financements auprès des banques

La Fondation africaine pour l'éducation (FAE) a réuni les jeunes entrepreneurs autour d'un échange portant sur la « Problématique de financement des petites entreprises », le 5 août, à son siège de Brazzaville. Cela a permis aux participants d'échanger sur la thématique avec un expert, le directeur général d'United Bank of Africa (UBA Congo), Vincent Ngimbock.

« C'est pour sensibiliser les entrepreneurs à ce qu'il convient d'appeler les difficultés à l'obtention des financements auprès des banques et puis éclairer la lanterne des uns et des autres à ce sujet », a souligné Vincent Ngimbock en précisant : « La majorité populaire n'a pas une bonne information. Il était grand temps que nous puissions échanger avec les entrepreneurs pour leur expliquer comment ça fonctionne, leur faire comprendre que le financement de l'économie relève des activités principales d'une banque. Mais cela obéit à certains critères et certaines règles ».

Pour les petites et moyennes entreprises, avant de parler des conditions au niveau de l'instance légale et règlement qui encadrent la création de l'existence d'entreprise, il y a l'organisation de la gouvernance et la gestion de l'information financière dans les entreprises qu'il faut prendre en compte. « Mais, pour avoir les meilleures informations, il est de bon temps de se rapprocher de nos guichets pour avoir tous les détails », a souligné M. Ngimbock.

Avant de solliciter alors un financement, ce dernier pense qu'un Business plan est indispensable. C'est un document qui donne la vision de la PME qui souhaite avoir un financement. En ce sens qu'il permet de se rassurer de la maîtrise de son business et d'autres éléments qui vont informer la banque sur la capacité de l'entreprise à rembourser le crédit.

En effet, il s'agit, au cours de ces échanges avec les experts de différents domaines, de créer une plateforme de discussion autour des thèmes contribuant au développement des entreprises au Congo Brazzaville. La FAE pense qu'il y a un fossé entre la réalité professionnelle et ce que les gens pensent. Pour cette rencontre, les participants ont parlé de la banque et des financements. Des zones sombres ont été dégagées et certaines mensonges déconstruits autour de la question. L'objectif est de créer une interaction qui permet aux experts de connaître les besoins.

Par l'organisation de ces FAE Meets, les promoteurs visent à toucher les différents secteurs qui minent le développement des entrepreneurs et des jeunes à tous les niveaux et de faire que les gens, au sortir de là, aient un bagage qu'ils peuvent utiliser à partir des portails de la fondation. Mike Moutété, jeune entrepreneur dans l'optique, s'est dit heureux d'avoir participé à cet échange. «J'ai appris que la banque n'est pas celle qu'on nous avait présentée depuis des années. La banque est un accompagnateur de projets », s'est-il réjoui.

Notons que la FAE a été créée pour apporter une solution à la fois à l'éducation et à la formation à tous les niveaux. C'est donc pour créer des cadres qui permettent aux élèves de mieux apprendre à travers les écoles en mettant en place un cadre intéressant pour ces apprenants. Pour les plus grands, il y a des formations à leur profit.