Afrique: Culture - Les professionnels des ICC africains appelés à participer au programme 'Kreafrica'

L'objectif global de ce programme de formation sur l'entreprenariat culturel en Afrique qui se tiendra du 20 au 24 novembre prochain à Nairobi, au Kenya, est de soutenir les industries culturelles et créatives "ICC" en Afrique, en tant qu'acteurs économiques, sociaux et culturels, tout en mettant en place un mécanisme de financement et de formations pour soutenir des projets sur le terrain.

Organisé par l'université Senghor, en collaboration avec l'agence française de développement, trace Académie et le fonds Heva, le projet "Kreafrika" vise à soutenir et former les professionnels africains travaillant dans le secteur des industries culturelles et créatives en Afrique et qui souhaitent améliorer leurs compétences en entreprenariat et découvrir des opportunités de financement pour dynamiser leurs projets créatifs, tout en favorisant ainsi les collaborations entre acteurs publics, privés et associatifs. Ce programme de formation sur l'entreprenariat et le financement des industries culturelles et créatives est un élément clé pour l'expansion de ce secteur qui est confronté à de multiples difficultés.

Par ailleurs, ce projet "freafrika" permettra aux participants d'approfondir leurs connaissances sur la mobilité artistique et culturelle en Afrique, en exploitant les défis et les enjeux, les opportunités, les aspirations qui façonnent les expériences des artistes et des praticiens ou opérateurs culturels sur ce continent dynamique. Cette formation va mieux cerner la situation actuelle et identifier les domaines dans lesquels les changements positifs peuvent être apportés. En recueillant les voix des acteurs culturels africains, les organisateurs pourront plaider en faveur d'un environnement plus favorable à la croissance, à l'échange et à la visibilité des arts et de la culture africaine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières du continent.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de mobiliser les outils et compétences nécessaires pour développer, mettre en œuvre ou financer des politiques ou projets dans le secteur des industries culturelles et créatives. Enfin, ils pourront intégrer une communauté transfrontalière des acteurs du secteur au sein de laquelle chacun apporte ses connaissances spécifiques, ses envies de partager, de transmettre et de bénéficier des retours d'expériences des pairs.

Au cours de ce programme de formation intensif, les participants exploreront plusieurs thèmes essentiels, notamment : "De l'idéation à la gestion réussie d'une entreprise : apprenez à transformer vos idées créatives en entreprise durable", "L'entreprenariat culturel dans le contexte africain : comprenez les opportunités uniques et les défis auxquels font face les acteurs du paysage culturel africain", "Développer la mentalité d'un entrepreneur créatif : cultivez l'état d'esprit entrepreneurial nécessaire pour prospérer dans le secteur des ICC", "Elaborer un plan d'affaires innovant : maîtrisez l'art de créer un plan d'affaires solide et novateur pour vos projets créatifs", "Comprendre les sources de financement disponibles pour les entreprises créatives à explorer les différentes options de financement et apprenez à attirer des investissements pour vos projets". Pour plus de détails les candidats intéressés par ce programme peuvent consulter le site kreafrika@usenghor.org