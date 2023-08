Congo-Brazzaville: Musique - Une Queen à Ponton Miziki !

Queen Dorcelle aime généreusement donner de la voix depuis sa tendre enfance. Tel l'oiseau de feu Phoenix, la chanteuse congolaise vit depuis 2022 une sorte de résurrection avec, à la clef, un second album à paraître.

Dorcelle Bitsinbou, plus connue sous son nom d'artiste Queen Dorcelle, traverse les âges. De sa première scène à Bacongo, alors qu'elle n'a que 10 ans, au Festival Ponton Miziki sur la Côte Sauvage, où elle est attendue le 1er octobre, le temps semble la bonifier comme on pourrait le dire d'un bon vin. Il faut dire que le cabaret est passé par là : « J'ai commencé le piano-bar à la Sanza sous la direction d'Edza Fila, c'était une vraie école où j'ai grandi en quelque sorte, et je ne compte plus les soirées à La Perla. Cela me permet de me challenger régulièrement en live, d'interpréter des standards de grandes voix comme celles de Céline Dion, Whitney Houston, Charlotte Dipanda, en passant par Beyoncé ou Rihanna ».

Dorcelle a toujours été sur la « bonne voix » et l'enfant précoce qu'elle fut avec son 1er groupe B. Family, il y a 23 années, entourée de ses frères Biguemci et Yémen, est devenue une femme afropop épanouie, mère de famille de surcroît : « J'ai souhaité mettre ma carrière entre parenthèses à la naissance de mon enfant pour me consacrer à mon rôle obligé de maman. Ca ne m'empêchait pas de chanter mais... », confie Dorcelle qui aura donc été cinq années en mode pause, plus ou moins, et qui vit depuis une véritable résurrection comme en témoigne son album à paraître Phoenix.

Phoenix, oiseau mythique caractérisé par son pouvoir de renaître, est donc le nom de son prochain album, il est aussi le titre de sa chanson phare qu'elle fera découvrir au public du festival Ponton Miziki. De cet album, le single « Shine », sorti en décembre 2022, et le bonus track « Oza Wapi », en février, en ont déjà été extraits ; le clip de « Moula » sortira, quant à lui, en ce mois d'août. Phoenix fait suite à « Je n'oublie pas », un premier album sorti en 2016 et la cour de la Queen Dorcelle ne peut que se réjouir de voir la reine des nuits de la ville océane réapparaître dans le game, comme ce fut le cas notamment lors d'un concert donné le 8 mars à l'IFC de Brazzaville à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme.

Ponton Miziki, après le Festival Pointe-Noire en Scène du mois de mai, où Queen Dorcelle s'était transformée en Reine Cléopâtre, sera donc son deuxième festival de l'année. Au second jour de cet événement qui va embraser la Côte Sauvage - rappelons que Youssoupha sera le point d'orgue de la 1re journée - Dorcelle y sera à l'affiche avec Suspect 95, Zina Hope, Hendry Massamba, L-Had, Berléa Bilem, Dj Leuz Zarak et la Chorale de l'IFC.