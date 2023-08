Maroc: Des ateliers de haute facture au 6èmeFestival du film éducatif pour les enfants des centres d' estivage

Depuis sa première édition, le Festival du film éducatif pour les enfants des centres d'estivage organise des ateliers sur le cinéma, car les organisateurs sont profondément convaincus de la nécessité de former de nouvelles générations disposant d'une culture des images et de capacités pour les lire.

Ainsi, les enfants et les adolescents qui ont pris part au 6ème Festival du film éducatif pour les enfants des centres d'estivage qui s'est tenu dans la région de Tanger-Tétouan Al Hoceima, du 26 au 30 juillet 2023, ont tiré profit des ateliers animés par des artistes et des spécialistes reconnus. Lesquels ateliers ont porté sur la cinématographie, l'interprétation, le montage et la réalisation de vidéos à l'aide de la technique « White Board Animation».

Dans ce cadre, l'acteur Abdellatif Khamouli a assuré l'animation d'un atelier sur l'interprétation des rôles et l'incarnation des personnages par les acteurs. Cet atelier s'est appuyé sur une incarnation réaliste basée sur ce que les enfants vivent au quotidien afin de développer leurs compétences dans ce domaine. Quant à l'atelier sur l'acteur, encadré par Adioui Abdellah, il a constitué une occasion appropriée qui a permis à ces enfants de mettre en valeur leurs talents.

L'encadrant a tenté de se servir de cet atelier et de l'insérer dans les grands objectifs pédagogiques que l'Association « Soura (image) pourle patrimoine culturel» cherche à inculquer aux enfants participant aux colonies de vacances.

Pour sa part, Mohamed Babour a animé un ateliersurlemontage et la création de vidéos. Cet atelier visait à ce que chaque enfant participe à la création d'une partie d'une vidéo, ce qui stimule chez eux le désir d'apprendre.

L'animateur a tenu à expliquer aux enfants les étapes de la réalisation d'une courte vidéo en utilisant la technique du «White Board Animation». Par ailleurs, le réalisateur Driss Chouika, qui a animé l'atelier sur la réalisation en plus de la supervision de tous les ateliers du 6ème Festival du film éducatif, amis l'accent sur l'impact positif de cette expérience exceptionnelle sur les enfants, notamment le développement de leurs talents et de leur esprit critique quant à l'interprétation des films et à la lecture des images cinématographiques.

«Au cours de cette expérience, j'ai été surpris par le fait que les enfants des centres d'estivage possèdent des capacités d'analyse. Lors de l'atelier du dernier jour au centre d'estivage d'Azla (Tétouan), j'ai été impressionné parla pertinence des questions d'un enfant et ses observations intelligentes. Je suis profondément persuadé que ce festival joue un rôle important dans le développement des talents des enfants qui assureront de toute évidence l'avenir de la création cinématographique dans notre pays », a mis en avant Driss Chouika.

A rappeler que lors de l'atelier sur les techniques de l'image, animé par Khalid Al Mouatamed, quatre courts métrages ont été réalisés dont trois ont été projetés.