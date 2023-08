Afrique: 26e Edition du Salon International de la BD à Tazarka - La BD africaine à l'honneur

Etonnant que, après 26 ans d'existence, ce Salon qui fait référence en Afrique continue à subir le déni de la part des structures étatiques !

Du 17 au 20 août, la ville de Tazarka portera les couleurs et l'univers magiques de la bande dessinée. Fondé par Abou Saoud Messadi en 1997, ce Salon est le premier de son genre qui a vu le jour en Tunisie et en Afrique et, depuis, il a fait des émules.

Etonnant que, après 26 ans d'existence, ce Salon qui fait référence en Afrique continue à subir le déni de la part des structures étatiques ! Interrogé, Chedly Belkhamsa, le président de l'association « Le cercle des amis de l'image », nous a déclaré : « Nous faisons cette édition juste pour résister et continuer à durer mais au fond nos moyens financiers sont très réduits et nous étions obligés de réduire les activités cette année. Nous n'avons pas d'invités étrangers, cette année, justement pour ces raisons. D'ailleurs, la seconde tranche de la subvention accordée par l'ancien ministre des Affaires culturelles n'a pas été versée à ce jour. » Et dire que, des invités étrangers, le Salon en a vus ! Ainsi, en 2019, c'est le dessinateur de Spiderman des Studios Marvel qui a été invité à Tazarka.

Cette année, l'exposition d'ouverture sera sous les couleurs africaines. Wissem Mzoughi, le coordinateur général du Salon, nous déclare : «Le Salon a voulu mettre en valeur les œuvres de nos amis et frères, les artistes du continent africain, lors de l'exposition. Une vingtaine d'artistes nous ont déjà envoyé leurs œuvres. L'affiche réalisée par Chekib Daoud annonce déjà ces couleurs». On nous apprendra aussi qu'une table ronde est programmée pendant cette manifestation. La nouveauté qui marquera le Salon cette année, selon Wisssem Mzoughi, c'est le dessin avec la tablette graphique. Un atelier animé par Zied Mejri. «Nous sommes sortis du schéma classique, ajoute-t-il, il s'agit plus d'une formation que d'un atelier au fait ». En parallèle, l'acteur Mohamed Amine Ben Saad assurera un atelier pour les enfants sous le thème « Les images et l'art de la narration » ou comment partir des images pour écrire un scénario.

Rappelons que, en 1997, Abou Saoud Messadi a lancé le premier Salon international de la bande dessinée de Tazarka (Sibdt). Le salon sera assuré chaque année. En décembre 2015, Abou Saoud Messadi fonde l'Association Mahmoud Messadi pour la création artistique et culturelle qui a assuré l'organisation du 20e Salon international de la BD de Tazarka. Après le départ de Abou Saoud en 2018, son compagnon de route Chedly Belkhamsa avec quelques jeunes passionnés crée « l'association des amis de l'image » pour assurer la continuité.