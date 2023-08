Tunisie: EST / Chaâlali - Un bon de sortie ?

Yan Sasse : il portera le mémérs 25

Mardi, la nouvelle recrue brésilienne Yan Sasse s'est entraîné avec un maillot portant le numéro 25, celui de Ghailane Chaâlali. Est-ce un message codé à Chaâlali pour qu'il voie ses exigences à la baisse ou c'est carrément un bon de sortie? Toute la question est là.

La photo de Yan Sasse aux entraînements de mardi portant le maillot numéro 25 n'est pas passée inaperçue. C'est que le numéro 25 est habituellement attribué à Ghalaine Chaâlali. Le voir porté par un autre joueur, de surcroît une nouvelle recrue, a de quoi interroger plus d'un.

Selon des bruits de couloir, la direction du club a demandé à Ghailane Chaâlali de voir ses émoluments à la baisse. Attribuer son numéro à la nouvelle recrue Yan Sasse est-il un message codé pour qu'il voie ses exigences à la baisse ou c'est carrément un bon de sortie? Toute la question est là.

Que l'Espérance de Tunis se charge des frais des soins de Ghailane Chaâlali suite à sa grave blessure contractée au cours de la saison écoulée est la moindre des choses. Chaâlali est un enfant du club et, de surcroît, mérite une attention particulière. Peu importe l'issue des négociations, le joueur mérite mieux que l'on attribue son numéro à un autre joueur. Et s'il doit repartir un jour du Parc B, cela devra se faire après sa totale guérison. Une sortie par la grande porte quoi !

Ben Hammouda devra trouver preneur !

Lié par un contrat à l'EST qui court jusqu'au 30 juin 2025, Mohamed Ali Ben Hammouda aurait été invité par la direction du club à trouver preneur. L'attitude du joueur envers le public à chaque fois qu'il marque un but et sa criarde baisse de forme constatée en Coupe arabe des clubs auraient poussé la direction du club à demander au joueur de trouver preneur. Une chose est sûre : Ben Hammouda n'a plus sa place dans l'équipe, particulièrement après l'arrivée du Brésilien Rodrio Rodrigues.

Un contrat de trois ans pour Rodrigues

Occupant le poste d'avant-centre, le même que celui de Mohamed Ali Ben Hammouda, le Brésilien Rodrigo Rodrigues, 27 ans, a passé avec succès la visite médicale, lundi. Il s'entraîne depuis avec l'équipe. Rodrigues a signé un contrat de trois ans qui court jusqu'au 30 juin 2026.

Berrima et Triki : l'offre du Stade Tunisien refusée

L'attaquant Zied Berrima et le milieu Montassar Triki n'endosseront pas le maillot du Stade Tunisien la saison prochaine. Selon des sources proches du Parc B, l'offre du Stade Tunisien pour acquérir les services de ces deux joueurs n'a pas été retenue par les responsables « sang et or ».