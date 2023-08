Tunisie: Festival International de Carthage - Une belle combinaison

Entre «Rboukh» de Hatem Lajmi et Erkez Hip Hop, la soirée du 12 août sera en rythmes

Le patrimoine musical de la Tunisie est riche en genres musicaux divers. Parmi cette variété des genres, le mezoued, terme qui désigne, à la fois, un aérophone à anches simples du type cornemuse et un genre musical populaire citadin. Le répertoire de ce genre musical comprend, outre le large corpus de chansons populaires abordant divers thèmes comme l'amour, la précarité, la prison, etc, un important répertoire sacré-profane de nûba-s, chansons qui rendent hommage et font l'éloge du prophète Mohamed et de ses compagnons, mais aussi et surtout qui vénèrent les principaux saints du pays.

Le spectacle «Rboukh» de Hatem Lajmi, présenté l'année dernière au Festival international de Hammamet, est une performance musicale qui célèbre ce répertoire de nûba-s soufis du genre mezoued et s'habillera d'un nouvel écrin pour Carthage demain soir,.

Rappelons que ce spectacle est le résultat d'un long et précieux travail fait par l'artiste et chercheur Hatem Lajmi et qui a fait l'objet d'un livre intitulé «Le répertoire soufi du genre mizwid en Tunisie». Cet ouvrage, unique dans son genre, est une publication trilingue de 68 pages, dotée d'une carte micro-SD contenant des enregistrements précieux de l'artiste tunisien feu Abderrazek Kliou. Des nûbâ(s) de la musique soufie du mezoued (cornemuse tunisienne) ont été enregistrées par Abderrazek Kliou et sa troupe en 2015 au patio du palais Ennejma Ezzahra. Le travail de Hatem Lajmi peut être considéré comme un premier pas dans la sauvegarde du patrimoine du genre mezoued soufi en Tunisie et surtout un hommage à titre posthume pour cet artiste.

La seconde partie de la soirée est un parfait alliage entre Rap et Mezoued, deux genres qui, en apparence, ne peuvent être associés mais que les artistes de Erkez Hip Hop se sont donné le défi d'en créer un mélange explosif.

Ce projet est une mini-révolution musicale qui symbolise une tentative de prouver que la musique brave toutes les limites et rompt avec les modèles prédéfinis. C'est aussi un spectacle qui révèle une nouvelle homogénéité entre les différents instruments de musique utilisés sur scène, préparant le terrain pour de futures expérimentations artistiques et musicales.

«Erkez Hip Hop» produit par El Debbou est un carrefour de rencontres entre jeunes artistes de tous horizons, qui a permis aux jeunes créateurs de nous offrir les prémices d'un univers insolite. Le concert de Carthage offrira au public une ambiance festive marquée par la fougue de la jeunesse.