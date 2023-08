Afrique: Salon de l'agroalimentaire à «Anuga» en Allemagne - Une meilleure visibilité à l'international

Le Centre de promotion des exportations invite des startup tunisiennes et des PME, opérant dans le secteur de l'agroalimentaire, à présenter leurs produits dans l'Espace «NewComer» du pavillon tunisien, et ce, dans le cadre du salon incontournable de Anuga en Allemagne.

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) offre l'opportunité à cinq startup (et/ou PME) qui opèrent dans le secteur agroalimentaire à exposer leur produits ou services de l'espace « NewComer » du pavillon national, et ce, en marge de la participation tunisienne au salon « Anuga » qui se tiendra à Cologne en Allemagne du 7 au 11 octobre 2023. Dans le cadre de sa stratégie d'accompagnement des startup et PME à promouvoir leurs produits à l'international, le centre explique que cette participation représente une véritable aide aux entreprises sélectionnées. « Ces dernières pourront bénéficier d'une visibilité sous la bannière Tunisie dans l'un des plus grands évènements du secteur agroalimentaire, de présenter leurs produits à un large public professionnel et de générer de nouvelles opportunités d'affaires », précise le Cepex.

Selon la même source, les entreprises sélectionnées vont aussi bénéficier d'une campagne de communication avant et pendant la manifestation, d'un accompagnement pour la prospection du salon et de visites de potentiels acheteurs ainsi que d'une série de workshops en amont de l'évènement.

Il est à rappeler qu'avec 8.000 exposants et 170.000 visiteurs qualifiés de plus de 200 pays, le salon professionnel « Anuga » de Cologne est le plus important salon professionnel international de l'alimentation. Il a lieu tous les deux ans et mobilise tous les professionnels du secteur. Il rassemble l'industrie alimentaire mondiale en un seul endroit, avec de nombreux acteurs pertinents pour une mise en réseau efficace et une forte visibilité.

Critères de participation

Cet espace est réservé aux startup labélisées et/ou PME qui n'ont jamais exposé au sein du pavillon tunisien de « Anuga » et répondent également à un certain nombre de critères. D'abord, les produits que proposent les entreprises souhaitant exposer doivent être innovants. Ces produits doivent mettre en valeur une marchandise traditionnelle tunisienne. D'après le Cepex, « ce type de produit peut être un moyen de montrer le côté innovant de l'entreprise ». Les entreprises qui souhaitent prendre part à la manifestation doivent avoir des capacités de production suffisantes pour satisfaire des potentielles demandes d'importations. Elles doivent aussi, avoir effectué au moins une opération d'exportation durant les deux dernières années, soit (2021-2022), avoir les certifications nécessaires pour accéder au marché de l'UE et avoir un site web opérationnel.

Il est également à noter que, pour le choix des exposants de cet espace, le comité de sélection prendra en considération l'originalité et le degré d'innovation des produits à exposer. D'autre part, le Cepex assure, par ailleurs, que l'entreprise ou la startup qui répond aux critères de participation et qui est gérée par une femme aurait une bonification lors de la sélection finale. L'entreprise ou la startup sélectionnée devrait s'engager à ce que son représentant sur le salon maîtrise l'anglais.

Les professionnels de l'agroalimentaire, qui répondent aux critères de sélection susmentionnés et souhaitant saisir cette opportunité, peuvent déposer leur candidature via le lien suivant «formulaire de participation» et postuler avant aujourd'hui vendredi à 14h.

Les entreprises sélectionnées seront avisées par email et appelées à effectuer le paiement du forfait de participation. L'espace alloué sera sous forme d'Open-Space à partager entre les 5 exposants sélectionnés. Une vitrine, un comptoir et une affiche ainsi qu'une espace de contact seront à la disposition des exposants.