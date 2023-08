Congo-Kinshasa: Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi s'insurgent contre l'agitation des « Tiers des Fédéraux »

M. Felly Fwamba Mubalamate, Coordonnateur National du Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi

Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI, Structure d'appui autonome du Parti, a, au cours de sa réunion hebdomadaire de ce mercredi 09 août 2023, analysé la tourmente dans laquelle se trouve embourbée l'UDPS/TSHISEKEDI caractérisée par la confusion, la cacophonie et l'anarchie, laquelle tourmente la menace dans ses fondements historiques, et rend public la Déclaration Politique suivante :

1. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI rappelle, aux uns et aux autres, que l'UDPS/TSHISEKEDI, en tant que Parti historique, est un patrimoine commun de tous ses sociétaires, vivants et morts, et, en aucun cas, elle ne peut être la propriété privée d'une certaine génération spontanée égoïste, avide de pouvoir pour le pouvoir, cupide, irrespectueuse, arrogante, mégalomane, corrompue, népotiste et anarchiste à souhait.

2. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI fait remarquer aussi que la philosophie au sein d'un Parti, de surcroit de gauche, progressiste, social-démocrate, Membre de l'Internationale Socialiste, est fondée sur l'esprit de camaraderie, de solidarité et de respect mutuel qui sont des attitudes universelles de référence dont on ne retrouve pas les traces au sein de l'UDPS/TSHISEKEDI.

3. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI a fait un constat amer au regard de la situation lamentable qui prévaut actuellement au sein du Parti. L'UDPS a lutté pour l'instauration de la démocratie mais elle est incapable de l'instaurer en son propre sein.

4. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI condamne, avec énergie, les attitudes va-t'en guerre qui règnent depuis belle lurette au sein de l'UDPS/TSHISEKEDI marquées par l'incapacité avérée du Secrétaire Général ad intérim TSHILUMBA de privilégier le dialogue et le compromis pour le grand bien du Parti et le respect des sacrifices consentis pendant plus de 30 ans de lutte politique.

5. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI s'insurge contre l'immaturité politique de l'actuelle Direction Politique intérimaire du Parti qui est tombée aveuglement dans le piège tendu par un petit groupe d'agitateurs dénommé « LE TIERS DES FEREDAUX » qui, dans un excès de frustration et de rancoeur, a fait une lecture partielle, sentimentale et subjective de l'article 19 des Statuts du Parti pour justifier la tenue d'un pseudo Congrès Extraordinaire aux allures d'un numéro de cirque pour créer une tension permanente au sein du Parti afin d'attirer l'attention sur lui.

6. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI rappelle que le fameux « mandat spécial » est responsable de tous les maux qui rongent le Parti. Depuis ce « mandat spécial », les Statuts du Parti sont devenus le paillasson de l'équipe dirigeante au nom d'une certaine « realpolitik » dont elle était la seule à en savoir le contenu. Le Parti au pouvoir n'a pas à se référer aux Statuts, disait le « patron » Augustin KABUYA TSHILUMBA, à qui voulait l'entendre. Ainsi pour servir ses intérêts politiques égoïstes, il n'a pas hésité à instrumentaliser, à semer la zizanie, à diviser et à dédoubler les organes du Parti, tout en oubliant qu'il entretenait un foyer de tension.

7. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI fait remarquer que le Secrétaire Général a.i. de l'UDPS/TSHISEKEDI et ses thuriféraires devaient user des moyens politiques que recommande l'exercice de la politique au lieu de se précipiter à procéder à des exclusions qui n'auront aucun effet, et qui viennent ajouter le ridicule à la bêtise. Car, jusqu'à ce jour, le Chef de l'administration n'a jamais respecté aucune disposition des Statuts de l'UDPS/TSHISEKEDI, en commençant par celle relative à la mise en place du Directoire.

8. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI souligne que, c'est de ce point de vue qu'il n'avait cessé d'appeler à l'organisation d'un Conclave de la réconciliation, de l'unité et de la refondation de l'UDPS Originelle. Mais, tout le monde s'était résolu pour un bras de fer débouchant sur l'impasse actuelle.

9. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI souligne également que, l'ayant compris, la Haute Autorité Politique de Référence avait confié la mission de mettre ensemble les fils et filles de la grande famille UDPS, toutes tendances et sensibilités confondues, pour une grande manifestation de maturité politique.

Bien qu'ayant pris du temps, le Collectif estime que c'est la seule voie royale pour laver frustration, humiliation, rancoeur, égocentrisme, mégalomanie, etc. à trois mois des élections générales de décembre prochain.

10. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI constate enfin que les Fondateurs Historiques de l'UDPS ont été, dans une certaine mesure, responsables du déferlement actuel de l'anarchie à la suite de la lenteur mise dans l'accomplissement de leur mission.

Fait à Kinshasa, le 10 Août 2023

POUR LE COLLECTIF DES CADRES ET MEMBRES DE L'UDPS/TSHISEKEDI

LE COORDONNATEUR NATIONAL,