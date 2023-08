Afrique: Faciliter la souscription au crédit automobile, RDC - Equity BCDC, CFAO et Activa Assurances lancent l'offre « Eazzy Car »

Désormais, l'offre de souscription au crédit automobile devient une réalité en RD. Congo. C'est le fruit d'une collaboration entre le secteur bancaire, automobile et assurances, l'offre « Eazzy Car » est à la disposition du public, selon une annonce confirmée au terme d'une conférence de presse marquant son lancement officiel, hier, jeudi 10 août 2023, au Showroom de CFAO, à Limete/Kingabwa. Ingéniosité de la banque Equity BCDC, de CFAO et Activa Assurances, cette offre s'inscrit dans le cadre de l'inclusion financière pour tous. Ce qui favorisera l'émergence d'une classe moyenne en RDC et facilitera l'accès aux moyens de transport au quotidien.

Une banque au profit des Congolais

Face à la presse, Célestin Mukeba, Directeur Général de Equity BCDC, a déclaré que cette offre vise à démocratiser l'accès aux véhicules à des prix abordables. « Equity BCDC lance Eazzy Car qui permet aux clients particuliers et aux entreprises d'avoir un véhicule neuf à leur disposition et à payer à tempérament. Le prix varie selon le véhicule, de 500 USD à plus de 4.000 USD, selon leur garantie. L'objectif est de démocratiser l'accès aux véhicules à des prix abordables. Ainsi, nous ramenons le Congo au niveau de l'échiquier international », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il a souligné, en outre, que l'implication de la banque Equity BCDC à la matérialisation de ce projet est de matérialiser son intention d'inclusivité et de prospérité socioéconomique des populations congolaises. « Nous démontrons ainsi que nous sommes une banque inclusive, soucieuse de la prospérité socioéconomique de nos populations et l'épanouissement de l'humain au Congo », s'est-il exprimé.

Mot des autres partenaires

Affirmant leur intention d'accompagner la classe moyenne congolaise, Patrick Ngalani, Directeur Général de CFAO, a estimé que l'offre « Eazzy Car » vient en aide à cette catégorie de la population à opérer le véhicule de son choix en vertu de leurs possibilités financières, en obtenant des garanties d'assurances et autres.

A son tour, Patrick Nouh, Directeur Général d'Activa Assurances, a déclaré, enfin, ce qui suit : « Généralement, lorsqu'on voit un véhicule neuf, nous avons l'impression de ne jamais l'acquérir. Mais, par notre démarche, nous venons montrer à la population congolaise qu'elle n'est pas à écarter. Nous voulons vendre des véhicules à une partie de la population qui ne pouvait pas, en temps normal, l'acquérir ».